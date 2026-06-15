به گزارش ایلنا، جردن پیکفورد از زمان نخستین بازی ملی خود در سال ۲۰۱۷، انتخاب اول و بی‌جانشین انگلیسی‌ها درون دروازه بوده است. او سابقه حضور در چندین تورنمنت بزرگ را در کارنامه دارد و به سه‌شیرها برای صعود به نیمه‌نهایی جام جهانی و دو فینال پیاپی جام ملت‌های اروپا کمک شایانی کرده است.

این دروازه‌بان ۳۲ ساله هرگز مایه ناامیدی کشورش نشده و به خاطر مهارت بالا در مهار ضربات پنالتی شهرت زیادی دارد. این ویژگی‌های منحصربه‌فرد ممکن است در جریان مسابقات تابستان امسال و در مسیر تلاش انگلیس برای فتح جام طلایی، دوباره محک جدی بخورد.

تیم ملی انگلیس عادت عجیبی به کشاندن بازی‌های مرحله حذفی به وقت‌های اضافه و ضیافت‌های نفس‌گیر پنالتی دارد؛ جایی که اعصاب و اراده بازیکنان به شدیدترین شکل ممکن به چالش کشیده می‌شود. اگر این اتفاق دوباره در خاک آمریکای شمالی تکرار شود، آیا توماس توخل به پیکفورد اجازه خواهد داد تا علاوه بر ایستادن درون دروازه، خودش هم پشت توپ قرار بگیرد؟

چراغ سبز دیوید جیمز به پنالتی زدن پیکفورد

پیکفورد پیش از این تمایل خود را برای زدن ضربه پنالتی ابراز کرده است. دیوید جیمز، سنگربان اسبق تیم ملی انگلیس، در پاسخ به این سوال که آیا او در لیست ۵ پنالتی‌زن اول سه‌شیرها قرار می‌گیرد یا خیر، گفت: «من می‌توانم چنین صحنه‌ای را تصور کنم، بله. آیا فکر می‌کنم او اعتماد به نفس لازم برای این کار را دارد؟ بله. آیا فکر می‌کنم او توانایی‌اش را دارد؟ بله. آیا فکر می‌کنم توماس توخل او را در لیست قرار می‌دهد؟ می‌دانید چیست، اصلاً بعید نیست توماس توخل بگوید: "بله حتماً، اگر تو یکی از ۵ پنالتی‌زن برتر ما هستی، پس ضربه‌ات را بزن".»

دروازه‌بان‌ها معمولاً به دقت بالای خود در ضربه زدن به توپ افتخار می‌کنند، زیرا این بخش مهمی از وظایف روزمره آن‌هاست؛ بنابراین عجیب نیست که در ضیافت‌های پنالتی تمایل داشته باشند مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرند. جیمز که ۵۳ بار پیراهن تیم ملی انگلیس را بر تن کرده است، در این باره افزود: «به نظرم جردن پیکفورد از نظر دقت و تکنیک شوت‌زنی، یکی از بهترین دروازه‌بان‌های دنیاست و حتی کیفیت پاس‌های او با بسیاری از بازیکنان درون زمین برابری می‌کند. در مورد بقیه دروازه‌بان‌ها باید بگویم که آن‌ها اصلاً در این سطح نیستند و به همین دلیل از پنالتی نزدن آن‌ها تعجب نمی‌کنم.

فاصله تا دروازه فقط ۱۲ یارد است و تمام کاری که باید بکنید این است که توپ را به طاق دروازه بچسبانید؛ بنابراین نمی‌فهمم این همه هیاهو برای چیست. اما دوست دارید فکر کنید، به خصوص در سطح ملی و فقط برای حفظ آبروی صنف دروازه‌بان‌ها، می‌توانید پنج بازیکن درون زمین پیدا کنید که بهتر از دروازه‌بان پنالتی بزنند.»

نوتشن تاکتیک‌ها روی بطری آب و تمرکز گلرها

دروازه‌بان‌ها در جریان ضیافت پنالتی به اندازه کافی مشغله فکری دارند؛ به ویژه در عصر حاضر که برنامه‌های حریف روی بطری‌های آب نوشته می‌شود. در چنین شرایطی، آیا بهتر نیست آن‌ها خود را درگیر تمرکز برای ضربه زدن نکنند؟ سنگربان اسبق لیورپول، استون ویلا، وستهم، منچسترسیتی و پورتسموث در این باره معتقد است: «وقتی همه چیز را در نظر می‌گیرید - پیاده‌روی از خط وسط زمین، زمان، استرس و اینکه مردم می‌گویند نمی‌توان فشار پنالتی را شبیه‌سازی کرد - به نظرم دروازه‌بان چون درون زمین حضور دارد و فقط کافی است ۲۰ یارد تا محوطه جریمه قدم بزند، زدن پنالتی برای او بسیار راحت‌تر از بازیکنانی است که از وسط زمین می‌آیند.

من هیچ مشکلی با پنالتی زدن پیکفورد ندارم. یادم می‌آید چند سال پیش با ادرسون در منچسترسیتی صحبت می‌کردم و او می‌گفت بهترین پنالتی‌زن تیم است. تعجب کردم که چرا پپ گواردیولا این فرصت را به او نداد، اما این به سلیقه مربیان برمی‌گردد. پپ دوست نداشت ادرسون پنالتی بزند، اما بخشی از وجودم می‌گوید توماس توخل ممکن است بگوید: "پیکفورد، تو در لیست هستی، برو و ضربه‌ات را بزن". این اتفاق می‌تواند داستان بسیار جذابی بسازد.»

شاگردان توماس توخل در حال حاضر فاصله زیادی با استرس مسابقات حذفی و ضربات پنالتی دارند. کاروان انگلیس بازی‌های خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را روز چهارشنبه در دیداری حساس برابر کرواسی آغاز خواهد کرد و پس از آن به مصاف غنا و پاناما خواهد رفت.

اگر صعود سه‌شیرها به مرحله یک‌شانزدهم نهایی قطعی شود، آن‌وقت کابوس پنالتی‌ها دوباره زنده خواهد شد. آمار سه‌شیرها با حضور پیکفورد در ضربات پنالتی بد نبوده و آن‌ها سابقه پیروزی برابر کلمبیا در جام جهانی ۲۰۱۸ و دوبار غلبه بر سوئیس را دارند؛ هرچند شکست تلخ در فینال یورو ۲۰۲۰ مقابل ایتالیا همچنان روی دوش آن‌ها سنگینی می‌کند و انگلیسی‌ها همچنان در حسرت پایان دادن به طلسم ۶۰ ساله نبردن جام هستند.

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