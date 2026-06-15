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ایران - نیوزیلند: فرصت تاریخی شاگردان قلعهنویی برای شکستن طلسم جام جهانی
تیم ملی فوتبال ایران بامداد سهشنبه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی ایران و نیوزیلند بامداد سهشنبه در چارچوب رقابتهای گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه لسآنجلس مقابل یکدیگر قرار میگیرند؛ دیداری که برای هر دو تیم اهمیت ویژهای دارد.
بر اساس پیشبینی ابررایانه اوپتا، ایران با ۵۳.۸ درصد شانس پیروزی، بخت نخست کسب سه امتیاز این مسابقه محسوب میشود. احتمال تساوی ۲۵.۸ درصد و احتمال پیروزی نیوزیلند نیز ۲۰.۴ درصد برآورد شده است.
تیم ملی ایران در حالی هفتمین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند که همچنان در حسرت صعود از مرحله گروهی به سر میبرد. تنها اسکاتلند با هشت حضور، رکورد بیشتری در میان تیمهایی دارد که هرگز موفق به عبور از دور نخست نشدهاند.
از سوی دیگر، نیوزیلند به دنبال ثبت نخستین پیروزی تاریخ خود در جام جهانی است. نماینده اقیانوسیه در شش مسابقه قبلی خود در این رقابتها هرگز طعم برد را نچشیده و با سه تساوی و سه شکست، همچنان در انتظار نخستین پیروزی خود در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان است.
آخرین حضور نیوزیلند در جام جهانی به سال ۲۰۱۰ بازمیگردد؛ جایی که این تیم با سه تساوی برابر اسلواکی، پاراگوئه و ایتالیا تنها تیم بدون شکست آن دوره لقب گرفت، اما نتوانست از مرحله گروهی صعود کند.
شاگردان دارن بیزلی مسیر نسبتاً آسانی را برای رسیدن به جام جهانی طی کردند. آنها هر پنج مسابقه مرحله انتخابی را با پیروزی پشت سر گذاشتند، ۲۹ گل به ثمر رساندند و تنها یک گل دریافت کردند. با این حال نیوزیلند با شرایط ایدهآلی وارد جام جهانی نشده و تنها یک پیروزی در ۱۱ بازی اخیر خود به دست آورده است.
امید اصلی این تیم به درخشش کریس وود، مهاجم باتجربه و کاپیتان نیوزیلند، دوخته شده است. مهاجم ۳۴ ساله ناتینگهام فارست که تنها بازمانده نسل جام جهانی ۲۰۱۰ در فهرست فعلی نیوزیلند محسوب میشود، با ۹ گل در مرحله انتخابی بهترین گلزن تیمش بود و حالا به دنبال ثبت نام خود در تاریخ فوتبال کشورش است.
در سوی مقابل، ایران با هدایت امیر قلعهنویی عملکرد موفقی در مسیر صعود به جام جهانی داشت. ملیپوشان ایران تنها یک شکست در ۱۶ مسابقه انتخابی متحمل شدند و با صدرنشینی در گروههای مرحله دوم و سوم راهی جام جهانی شدند.
مهدی طارمی یکی از مهرههای کلیدی ایران در این مسیر بود. مهاجم باتجربه ایرانی که اکنون برای المپیاکوس یونان بازی میکند، روی ۱۷ گل از ۳۵ گل ایران در انتخابی جام جهانی نقش مستقیم داشت؛ آماری شامل ۱۰ گل و ۷ پاس گل. او همچنین بیشترین دقایق بازی را در میان بازیکنان ایران به ثبت رساند.
طارمی که ۳۳ سال سن دارد، احتمالاً آخرین جام جهانی دوران حرفهای خود را تجربه میکند و امیدوار است با درخشش در این رقابتها، وداعی باشکوه با بزرگترین صحنه فوتبال جهان داشته باشد.
آمارها نشان میدهد ایران در ادوار گذشته جام جهانی معمولاً شروعهای قدرتمندی نداشته است. ملیپوشان ایران در شش حضور قبلی خود تنها یک بار موفق به پیروزی در مسابقه نخست شدهاند؛ برد یک بر صفر مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه.
نکته جالب دیگر اینکه هشت گل آخر ایران در جام جهانی همگی در نیمه دوم مسابقات به ثمر رسیدهاند که پنج گل از آنها در وقتهای تلفشده بوده است.
تقابلهای رودررو
ایران و نیوزیلند تاکنون تنها دو بار مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند و دیدار پیشرو نخستین تقابل رسمی دو تیم خواهد بود.
اولین مسابقه دو کشور در سال ۱۹۷۳ در اوکلند برگزار شد که با تساوی بدون گل به پایان رسید.
دومین و آخرین رویارویی دو تیم نیز در سال ۲۰۰۳ در تهران برگزار شد؛ دیداری که ایران با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید. در آن مسابقه علی کریمی دو بار در نیمه نخست گلزنی کرد و حسین کعبی نیز در نیمه دوم گل سوم ایران را به ثمر رساند.
حالا پس از ۲۳ سال، دو تیم بار دیگر مقابل یکدیگر قرار میگیرند؛ دیداری که میتواند نقش مهمی در سرنوشت صعود از گروه G داشته باشد و برای هر دو تیم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ترکیب احتمالی ایران و نیوزیلند: