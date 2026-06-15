به گزارش ایلنا، رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ امروز و بامداد فردا با برگزاری پنج مسابقه ادامه پیدا می‌کند؛ دیدارهایی که می‌توانند تأثیر مهمی بر معادلات صعود در گروه‌های مختلف داشته باشند.

در نخستین بازی روز، تیم ملی اسپانیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد) در ورزشگاه مرسدس‌بنز آتلانتا به مصاف کیپ‌ورد می‌رود. اسپانیایی‌ها که از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌روند، به دنبال شروعی قدرتمند در گروه H خواهند بود.

در دومین مسابقه، بلژیک از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه سیاتل برابر مصر قرار می‌گیرد. این دیدار نخستین بازی دو تیم در گروه G محسوب می‌شود؛ گروهی که تیم ملی ایران نیز در آن حضور دارد.

بامداد سه‌شنبه و از ساعت ۰۱:۳۰، عربستان سعودی در ورزشگاه هاردراک میامی مقابل اروگوئه صف‌آرایی می‌کند. این مسابقه از حساس‌ترین دیدارهای گروه H خواهد بود.

اما نگاه فوتبال‌دوستان ایرانی به دیدار ساعت ۰۴:۳۰ بامداد سه‌شنبه دوخته شده است؛ جایی که تیم ملی ایران در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند می‌رود. شاگردان امیر قلعه نویی در نخستین گام خود در جام جهانی به دنبال کسب نتیجه‌ای مناسب برای افزایش شانس صعود خواهند بود.

در آخرین مسابقه این برنامه نیز فرانسه از ساعت ۲۲:۳۰ روز سه‌شنبه در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی برابر سنگال قرار می‌گیرد تا یکی از جذاب‌ترین بازی‌های مرحله گروهی رقم بخورد.

برنامه کامل بازی‌های امروز و فردا (به وقت ایران)

دوشنبه ۲۵ خرداد | ساعت ۱۹:۳۰

اسپانیا - کیپ‌ورد | ورزشگاه مرسدس‌بنز

دوشنبه ۲۵ خرداد | ساعت ۲۲:۳۰

بلژیک - مصر | ورزشگاه سیاتل

سه‌شنبه ۲۶ خرداد | ساعت ۰۱:۳۰

عربستان سعودی - اروگوئه | ورزشگاه هاردراک میامی

سه‌شنبه ۲۶ خرداد | ساعت ۰۴:۳۰

ایران - نیوزیلند | ورزشگاه سوفای

سه‌شنبه ۲۶ خرداد | ساعت ۲۲:۳۰

فرانسه - سنگال | ورزشگاه مت‌لایف

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