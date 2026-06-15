ساحل عاج 1 - 0 اکوادور ؛ رستگاری نماینده آفریقا در لحظات پایانی

به گزارش ایلنا، بازی‌های گروه E جام جهانی 2026 با دیدار تیم‌های ملی فوتبال ساحل عاج و اکوادور از ساعت 2:30 بامداد امروز (دوشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه فیلادلفیا آمریکا پیگیری شد که در نهایت ساحل عاج با گل دقیقه 90 آماد دیالو موفق شد با نتیجه یک بر صفر مقابل حریف خود به پیروزی برسد.

دیالو که در دقیقه 56 به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، در دقیقه 90 دروازه اکوادور را با ضربه‌ای دقیق باز کرد تا نماینده آمریکای جنوبی، حسرت فرصت‌های از دست رفته خود را در طول مسابقه بخورد. اکوادور در نیمه اول این بازی دو بار توپ را به تیر دروازه ساحل‌عاج زده بود.

فرانسوا لتکسیه داور اهل کشور فرانسه قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت. او در این مسابقه به سِکو فوفانا، فرانک کسیه و گوئلا دوئه از ساحل عاج و جکسون پوروزو از اکوادور کارت زرد نشان داد.

در نخستین دیدار گروه E، ساعاتی پیش آلمان با نتیجه 7 بر یک کوراسائو را در هم کوبید و مقتدرانه در صدر جدول گروه E قرار گرفته بود. با این نتیجه تیم ساحل‌عاج نیز با 3 امتیاز در رده دوم حضور خواهد داشت و اکوادور بدون امتیاز در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.

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