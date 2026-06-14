جریمه ۱۸ هزار دلاری سارقان اردوی تیم ملی انگلیس در آمریکا

به گزارش ایلنا، این سرقت جسورانه در حین انتقال بار از وستم پالمدیل در فلوریدا به اردوگاه ورزشی سوپ در میسوری انجام شده است. منابع خبری اعلام کردند که کفش‌های متعلق به هری کین و جوردن پیکفورد نیز در میان اقلام سرقت شده قرار داشته و میز تنیس روی میز بازیکنان نیز در جریان این سرقت شکسته شده است.

پلیس کانزاس سیتی تأیید کرده است که مصطفی سالیک و عرفان کمال هر یک به یک فقره دریافت اموال مسروقه متهم شده‌اند. در صورت محکومیت، این اتهام می‌تواند به حبس بین یک تا هفت سال منجر شود. دادستانی شهرستان جکسون اقلام سرقت شده را فهرست کرده که اکثر آن‌ها در حال حاضر بازیابی شده‌اند. این اقلام شامل چهار جفت کفش فوتبال، دستکش دروازه‌بانی، سه پیراهن امضا شده تیم ملی انگلستان، هشت ست تمرینی، دو عروسک شیر، یک مجموعه لگویی از کفش نایک، پنج جفت کفش ورزشی، یک توپ فوتبال جام جهانی و یک اسپیکر JBL بوده است.

این سرقت در بعدازظهر جمعه، ۲۴ ساعت قبل از اولین تمرین انگلستان در کانزاس سیتی، کشف شد. کارکنان لجستیک انتظار داشتند که تمامی اقلام در اردوگاه ورزشی سوپ آماده باشد تا در داخل مرکز تمرینی قرار گیرد. اما به سرعت مشخص شد که بیشتر بار از یک ون مفقود شده است. گفته می‌شود که در کنار جاده تنها یک شیر و یک توپ جام جهانی باقی مانده بود.

تماس‌های اضطراری به مقامات ارشد فدراسیون فوتبال انگلستان و همچنین پلیس برقرار شد و تا شش خودروی پلیس کانزاس سیتی به محل حادثه رسیدند. شهردار کانزاس سیتی، کوئینتون لوکاس، گفت: «من از سرعت عمل پلیس کانزاس سیتی و دفتر دادستانی در حل این پرونده که در چندین ایالت انجام شده، سپاسگزارم. این اقدام به قربانیان جرم کمک کرده و اطمینان می‌دهد که متهمان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»

ملسا جانسون، دادستان شهرستان جکسون، اظهار داشت: «شهرستان جکسون هیچ گونه فعالیت مجرمانه‌ای که به بازدیدکنندگان جام جهانی، از جمله تیم‌های بین‌المللی که برای رقابت به اینجا آمده‌اند، هدف قرار دهد، تحمل نخواهد کرد. ما از پلیس کانزاس سیتی و وکلای در دسترس‌مان برای سرعت عمل در تحقیق و ارائه اتهامات تشکر می‌کنیم. دفتر ما متعهد به پاسخگویی به این افراد است.»

در همین حال، بازیکنان انگلستان در شب شنبه پس از دریافت هشدارهای طوفان در تلفن‌های همراه خود، به تماشای بازی فینال NBA بین نیویورک نیکس و سن آنتونیو اسپرز در هتل تیم پناه داده شدند.

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