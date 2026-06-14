خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جریمه ۱۸ هزار دلاری سارقان اردوی تیم ملی انگلیس در آمریکا

جریمه ۱۸ هزار دلاری سارقان اردوی تیم ملی انگلیس در آمریکا
کد خبر : 1799092
لینک کوتاه کپی شد.

دو مرد به اتهام سرقت ۱۸ هزار دلار (معادل ۱۳ هزار و ۴۶۷ پوند) از تجهیزات و کفش‌های تیم ملی انگلستان متهم شده و با حداکثر هفت سال حبس مواجه هستند.

به گزارش ایلنا، این سرقت جسورانه در حین انتقال بار از وستم پالمدیل در فلوریدا به اردوگاه ورزشی سوپ در میسوری انجام شده است. منابع خبری اعلام کردند که کفش‌های متعلق به هری کین و جوردن پیکفورد نیز در میان اقلام سرقت شده قرار داشته و میز تنیس روی میز بازیکنان نیز در جریان این سرقت شکسته شده است.

پلیس کانزاس سیتی تأیید کرده است که مصطفی سالیک و عرفان کمال هر یک به یک فقره دریافت اموال مسروقه متهم شده‌اند. در صورت محکومیت، این اتهام می‌تواند به حبس بین یک تا هفت سال منجر شود. دادستانی شهرستان جکسون اقلام سرقت شده را فهرست کرده که اکثر آن‌ها در حال حاضر بازیابی شده‌اند. این اقلام شامل چهار جفت کفش فوتبال، دستکش دروازه‌بانی، سه پیراهن امضا شده تیم ملی انگلستان، هشت ست تمرینی، دو عروسک شیر، یک مجموعه لگویی از کفش نایک، پنج جفت کفش ورزشی، یک توپ فوتبال جام جهانی و یک اسپیکر JBL بوده است.

این سرقت در بعدازظهر جمعه، ۲۴ ساعت قبل از اولین تمرین انگلستان در کانزاس سیتی، کشف شد. کارکنان لجستیک انتظار داشتند که تمامی اقلام در اردوگاه ورزشی سوپ آماده باشد تا در داخل مرکز تمرینی قرار گیرد. اما به سرعت مشخص شد که بیشتر بار از یک ون مفقود شده است. گفته می‌شود که در کنار جاده تنها یک شیر و یک توپ جام جهانی باقی مانده بود.

تماس‌های اضطراری به مقامات ارشد فدراسیون فوتبال انگلستان و همچنین پلیس برقرار شد و تا شش خودروی پلیس کانزاس سیتی به محل حادثه رسیدند. شهردار کانزاس سیتی، کوئینتون لوکاس، گفت: «من از سرعت عمل پلیس کانزاس سیتی و دفتر دادستانی در حل این پرونده که در چندین ایالت انجام شده، سپاسگزارم. این اقدام به قربانیان جرم کمک کرده و اطمینان می‌دهد که متهمان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»

ملسا جانسون، دادستان شهرستان جکسون، اظهار داشت: «شهرستان جکسون هیچ گونه فعالیت مجرمانه‌ای که به بازدیدکنندگان جام جهانی، از جمله تیم‌های بین‌المللی که برای رقابت به اینجا آمده‌اند، هدف قرار دهد، تحمل نخواهد کرد. ما از پلیس کانزاس سیتی و وکلای در دسترس‌مان برای سرعت عمل در تحقیق و ارائه اتهامات تشکر می‌کنیم. دفتر ما متعهد به پاسخگویی به این افراد است.»

در همین حال، بازیکنان انگلستان در شب شنبه پس از دریافت هشدارهای طوفان در تلفن‌های همراه خود، به تماشای بازی فینال NBA بین نیویورک نیکس و سن آنتونیو اسپرز در هتل تیم پناه داده شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی