حمله به تیم ملی برزیل بعد از تساوی در جدال مراکش
رسانههای برزیلی به شدت به نمایش تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی انتقاد کردند و آن را نگرانکنندهتر از نتیجه دانستند.
به گزارش ایلنا، خبرنگار فرناندو کلاس از عملکرد برزیل در بازیهای اخیر انتقاد کرد و گفت: «پس از بدترین ۴۵ دقیقهای که تیم ملی در تاریخ جام جهانی تجربه کرده، برزیل با تعویضها بهبود یافت و نیمه دوم را بهطور قابل قبولی بازی کرد که امیدی برای ادامه مسابقات ایجاد کرد. ایبانیز، ایگور تیگو و کاسمیرو عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و به نظر میرسد که دو بازیکن اول دیگر به تیم ملی باز نخواهند گشت. آیا آنچلوتی جرات خواهد کرد که فابینیو را در بازی بعدی در ترکیب اصلی قرار دهد؟ آیا رافینییا واقعاً شایسته این امتیاز غیرقابلچشمپوشی است؟»
UOL نیز نوشت: «مراکش وضعیت جدید برزیل در جام جهانی را تأیید کرد. جایی که برزیل در گذشته از بازی با قهرمانان جهان یا تیمهای بالاتر در ردهبندی فیفا ترس داشت، در سه دوره اخیر جام جهانی نتایجی کسب کرده که وضعیت این قهرمان پنجباره را تغییر داده است. با تساوی مقابل مراکش، برزیل اکنون در چندین جام جهانی شکستهایی را از تیمهایی متحمل شده که قبلاً بیاهمیت بودند. روز جمعه برزیل به مصاف تیمی خواهد رفت که حتی بیاهمیتتر است: هایتی. پیامدهای یک عملکرد ضعیف در این شرایط غیرقابل تصور است.»
گلوبو همچنین به شروع جام جهانی برزیل اشاره کرد و نوشت: «این شروع بیشتر نگرانی ایجاد میکند تا هیجان. برزیل بیشتر بازی را بهطور کسلکننده و بدون تمرکز انجام داد و هیچگاه به پیروزی فکر نکرد. استخراج نکته مثبت از بازی افتتاحیه برزیل در جام جهانی دشوار است، به جز اینکه آنها در نیوجرسی از مراکش شکست نخوردند. از اشتباهات فردی تا بینظمی جمعی و حتی کمبود تهاجم، عملکرد برزیل نگرانکنندهتر از نتیجه است.»