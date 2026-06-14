فوتبال به گروگان گرفته شده است

به گزارش ایلنا، فیفا پیش از این از این وقفه‌ها دفاع کرده و گفته بود استفاده از وقفه‌های نوشیدن آب بخشی از یک تلاش متمرکز برای تضمین بهترین شرایط ممکن برای بازیکنان است که با بهره‌گیری از تجربیات تورنمنت‌های قبلی، از جمله جام جهانی باشگاه‌ها با فرمت جدید که تابستان گذشته در ایالات متحده برگزار شد، صورت می‌گیرد. با وجود این، از این وقفه‌ها انتقاد شده و آن‌ها را بیشتر دارای انگیزه‌های مالی می‌دانند تا نشان‌دهنده مراقبت واقعی از بازیکنان.

کلوپ بر این باور است که این وقفه‌ها سرعت طبیعی بازی را از بین می‌برند و این ورزش را به یک نیروی طبیعی تشبیه می‌کند که به طور مصنوعی مسدود می‌شود. وی با توصیف این وقفه‌ها به عنوان «چیزی نیست جز یک قفس طلایی که برای حامیان مالی ساخته شده است» در حالی که «به عنوان شمشیری نجیب در برابر گرما نشان‌گذاری شده است»، افزود: «یک مسابقه جام جهانی باید مانند یک رودخانه جریان داشته باشد. در عوض، ما درست در وسط آن سد می‌سازیم تا آگهی‌های بازرگانی بتوانند عبور کنند. فوتبال پیش از این رویداد اصلی بود، اما اکنون این خطر وجود دارد که به موسیقی پس‌زمینه یک نمایش تبلیغاتی تبدیل شود.»

پیوستن پوچتینو به موج فزاینده مخالفت‌ها

این مرد آلمانی تنها چهره سرشناسی نیست که نگرانی‌های خود را در رابطه با اختلالات تاکتیکی و فیزیکی ابراز می‌کند. پوچتینو نیز گلایه خود را به صورت علنی مطرح و تاکید کرده است که این وقفه‌ها اغلب غیرضروری هستند، مگر اینکه وضعیت آب و هوایی به یک نقطه بحرانی برسد. سرمربی تیم ملی آمریکا اظهار داشت: «من آن را دوست ندارم. من فقط زمانی آن را دوست دارم که شرایط فوق‌العاده سخت باشد. اما وقتی شرایط خوب است، این کار غیرضروری است.»

جنجال‌های پیرامون نوشیدن آب به زمین مسابقه محدود نشده است. هواداران نیز با مجموعه‌ای گیج‌کننده از مقررات در مورد مصرف آب خود مواجه شده‌اند. فیفا اخیراً پس از اینکه در ابتدا هواداران را از آوردن بطری‌های قابل استفاده مجدد به ورزشگاه‌ها منع کرده بود، یک چرخش بزرگ در سیاست‌های استادیوم‌ها انجام داد. این تصمیمات بی‌ثبات تنها به این برداشت دامن زده است که سود تجاری، نیروی محرکه پشت هر تصمیم لجستیکی اتخاذ شده در تابستان امسال است.

سوپربول موفقیت تجاری

شبکه‌های تلویزیونی قطعاً از زمان پخش اضافی ایجاد شده توسط این وقفه‌ها گله‌ای ندارند. در ایالات متحده، شبکه فاکس اسپورت به دلیل قطع برنامه و پخش تبلیغات تمام‌صفحه در طول این وقفه‌ها با انتقاد مواجه شده است، به طوری که مفسران حتی اعلام می‌کنند که «این وقفه نوشیدن آب توسط پاوراید پشتیبانی می‌شود.» پتانسیل مالی این وقفه‌ها برای شبکه‌های درگیر بسیار زیاد است.

کلی ویلیامز، مدیر بازرگانی در آی‌تی‌وی، با بیان این موضوع به گاردین، بر اهمیت مالی این تورنمنت تأکید کرد: «این تجاری‌ترین تورنمنت موفق ما خواهد بود. این فقط یک بازی نیست، بلکه حضور گسترده و شش هفته‌ای مخاطبان تلویزیونی است. این در واقع سوپربول تابستانی شش هفته‌ای ما است.» با این حال، برای کلوپ، این روند نشان‌دهنده یک انحراف خطرناک از روح بازی است، چرا که جریان بزرگ‌ترین مسابقات جهان فدای یک جایگاه تبلیغاتی بیشتر می‌شود.

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