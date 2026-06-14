خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اقدام زیبای نخست‌وزیر پرتغال در یادبود دیگو ژوتا

اقدام زیبای نخست‌وزیر پرتغال در یادبود دیگو ژوتا
کد خبر : 1798741
لینک کوتاه کپی شد.

دیگو ژوتا، بازیکن فقید تیم ملی پرتغال، در جام جهانی ۲۰۲۶ مورد یادبود قرار گرفت. نخست‌وزیر پرتغال، لوئیس مونتنگرو، با یک اقدام ویژه یاد او را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا، دیگو ژوتا که به همراه برادرش در یک حادثه رانندگی در سال گذشته جان خود را از دست داد، در قلب ورزشکاران و هواداران جاودانه مانده است. در آستانه شروع جام جهانی، ویتینیا، هافبک تیم ملی پرتغال و باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، در یک کنفرانس خبری از اقدام زیبای نخست‌وزیر پرتغال برای یادبود دیگو ژوتا خبر داد.

وی گفت: «برازنده است که در دیدار با نخست‌وزیر، او به ما دستبندهای یادبودی را اهدا کرد که نام تمامی بازیکنان دعوت‌شده به تیم ملی، از جمله دیگو ژوتا، بر روی آن حک شده است. این دستبندها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانیم در زمین بازی از آن‌ها استفاده کنیم.»

ویتینیا همچنین افزود: «نخست‌وزیر به ما اجازه داد که انتخاب کنیم آیا می‌خواهیم این دستبند را در طول روز یا در زمان بازی بپوشیم. ما این هدیه را با محبت پذیرفتیم و تصمیم به استفاده از آن گرفتیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی