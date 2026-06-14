به گزارش ایلنا، دیگو ژوتا که به همراه برادرش در یک حادثه رانندگی در سال گذشته جان خود را از دست داد، در قلب ورزشکاران و هواداران جاودانه مانده است. در آستانه شروع جام جهانی، ویتینیا، هافبک تیم ملی پرتغال و باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، در یک کنفرانس خبری از اقدام زیبای نخست‌وزیر پرتغال برای یادبود دیگو ژوتا خبر داد.

وی گفت: «برازنده است که در دیدار با نخست‌وزیر، او به ما دستبندهای یادبودی را اهدا کرد که نام تمامی بازیکنان دعوت‌شده به تیم ملی، از جمله دیگو ژوتا، بر روی آن حک شده است. این دستبندها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانیم در زمین بازی از آن‌ها استفاده کنیم.»

ویتینیا همچنین افزود: «نخست‌وزیر به ما اجازه داد که انتخاب کنیم آیا می‌خواهیم این دستبند را در طول روز یا در زمان بازی بپوشیم. ما این هدیه را با محبت پذیرفتیم و تصمیم به استفاده از آن گرفتیم.»

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