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جوان استرالیایی در رادار بارسلونا قرار گرفت

جوان استرالیایی در رادار بارسلونا قرار گرفت
کد خبر : 1798535
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طرفداران بارسلونا در جام جهانی ۲۰۲۶ شاهد حضور یک استعداد جدید خواهند بود.

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا به شدت به دنبال جذب لوکاس هرینگتون، مدافع جوان ۱۸ ساله استرالیایی است که تاکنون چهار بار برای تیم ملی کشورش به میدان رفته است.

این بازیکن از ژانویه در تیم کلرادو راپیدز در لیگ برتر فوتبال آمریکا (MLS) بازی می‌کند و قراردادی تا سال ۲۰۲۹ با این باشگاه دارد. کلرادو راپیدز به تازگی پیشنهاد اولیه ۱۰ میلیون یورویی بارسلونا را رد کرده است، زیرا به ارزش بالای این بازیکن پی برده است. هرینگتون با قد ۱.۹۳ متر خود در خط دفاعی تأثیرگذار بوده و در بازی‌هایش کیفیت بالایی در انتقال توپ از دفاع به حمله نشان داده است. او در این فصل یک گل به ثمر رسانده و یک پاس گل نیز داده است، که یکی از این عملکردها در شکست مقابل اینتر میامی با حضور لیونل مسی و لوئیس سوارز بوده است. این مدافع راست‌پا معمولاً در سمت چپ خط دفاعی بازی می‌کند.

باشگاه بریزبن، جایی که هرینگتون در آن پرورش یافته، به خاطر فروش ۲۰ درصد از حقوق این بازیکن به کلرادو راپیدز به مبلغ نیم میلیون یورو تحت انتقاد قرار گرفته است. در صورتی که بارسلونا یا باشگاه دیگری بیش از ۱۰ میلیون یورو برای این بازیکن پرداخت کند، این معامله به عنوان یک اشتباه بزرگ تلقی خواهد شد.

 

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