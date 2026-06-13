پیام جالب رییس جمهور ترکیه برای بازیکنان در جام جهانی

به گزارش ایلنا، رجب طیب اردوغان در این پیام به بازیکنان تیم ملی گفت: «با بازی فردا مقابل استرالیا، سفر هیجان‌انگیز ما به سمت جام جهانی آغاز می‌شود. این نخستین جام جهانی پس از ۲۴ سال است و این هیجان در سراسر کشور احساس می‌شود. از ادیرنه تا کارس، از سینوپ تا هاتای و از استانبول تا دیاربکر، ۸۶ میلیون نفر امروز با یک احساس مشترک متحد شده‌اند.»

اردوغان افزود: «شما فرزندان ترکیه هستید که پرچم سه‌ستاره ما را به بزرگ‌ترین صحنه‌های دنیا می‌برید. زمانی که به میدان می‌روید، دعای این ملت، امید، تاریخ و افتخار آن را بر دوش خواهید داشت. از لحظه‌ای که به میدان می‌روید، حمایت ملت را در کنار خود احساس خواهید کرد.»

وی همچنین تأکید کرد که با وجود فاصله‌های زیاد، در هر خانه، خیابان و میدان ترکیه، قلب‌ها برای تیم ملی فوتبال می‌تپد و گفت: «ما بارها شاهد بوده‌ایم که با روحیه 'ما تا زمانی که نگوییم تمام نشده، مبارزه می‌کنیم'، چه دستاوردهایی برای ترکیه به ارمغان آورده‌اید. یاد افتخارآفرینی‌مان در جام جهانی ۲۰۰۲ هنوز در دل‌های ما زنده است. اکنون زمان نوشتن یک حماسه جدید است و ان‌شاءالله این حماسه را با هم خواهیم نوشت. خدا یاور و کمک‌تان باشد. گل‌های شما موفق باشد، پرچم با شماست، امید با شماست، دعا با شماست، راه و بخت‌تان باز باشد، بچه‌های ما.»

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