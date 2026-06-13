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ابهام بزرگ برای دروازه اسپانیا در جام جهانی

ابهام بزرگ برای دروازه اسپانیا در جام جهانی
کد خبر : 1798513
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داوید رایا، دروازه‌بان تیم ملی اسپانیا، با وجود رقابت با اونای سیمون و جوان گارسیا برای کسب عنوان دروازه‌بان شماره یک، اطمینان دارد که "اسپانیا در دستان خوبی خواهد بود" چه کسی به عنوان دروازه‌بان اصلی در آغاز جام جهانی انتخاب شود.

به گزارش ایلنا، رایا در یک کنفرانس خبری در اردوگاه تیم ملی اسپانیا در چاتانوگا (تنسی) گفت: "رقابت ما را هر روز بهتر می‌کند. ما به طور طبیعی این وضعیت را تجربه می‌کنیم. کار کردن با این دروازه‌بان‌های بزرگ یک امتیاز است." او همچنین افزود: "دروازه‌ها در دستان خوبی هستند. ما سبک‌های متفاوتی داریم و دیدگاه‌های مختلفی را می‌بینیم و اینکه یک گروه کوچک هستیم که جدا تمرین می‌کنیم، به ما این امکان را می‌دهد که به ۱۰۰ درصد خود برسیم. ما به یکدیگر کمک می‌کنیم و یکدیگر را به چالش می‌کشیم." در حالی که به نظر می‌رسد سیمون برای شروع بازی مقابل کیپ‌ورد در روز دوشنبه در آتلانتا در نظر گرفته شده است.

رایا فصل بزرگی را با آرسنال پشت سر گذاشته و این تیم برای اولین بار در ۲۲ سال گذشته قهرمان لیگ برتر شده و در فینال لیگ قهرمانان مقابل پاری‌سن‌ژرمن به تساوی ۱-۱ رسید و در ضربات پنالتی ۴-۳ پیروز شد. او در مورد فصل خود گفت: "شخصاً این یک فصل بسیار موفق بود و به طور جمعی نیز فوق‌العاده بود." رایا که در ۳۰ سالگی به دومین جام جهانی خود پس از جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر می‌رود، افزود: "من برای باشگاهم کار می‌کنم تا بهترین عملکرد را داشته باشم و بتوانم کشورم را نمایندگی کنم که این مهم‌ترین چیز است. من اینجا هستم تا به تیم کمک کنم و برای کسب ستاره دوم تلاش کنم."

جوان گارسیا نیز با بارسلونا، قهرمان اسپانیا، درخشیده است، اما به نظر می‌رسد اونای سیمون به عنوان دروازه‌بان اصلی توسط لوئیس د لا فوانته، سرمربی تیم ملی، انتخاب خواهد شد. سیمون در سه تورنمنت بزرگ اخیر، از جمله زمانی که اسپانیا قهرمان یورو ۲۰۲۴ شد، دروازه‌بان شماره یک تیم ملی بوده است. رایا در این باره گفت: "از زمان شروع کارش، اونای همیشه سطح بسیار بالایی را نشان داده است. ما با او لیگ ملت‌ها و یورو را برده‌ایم و او دروازه‌بان فوق‌العاده‌ای است که به ما کمک کرده این عناوین را کسب کنیم."

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