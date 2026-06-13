رسمی: مانچینی از السد جدا شد

به گزارش ایلنا، روبرتو مانچینی، سرمربی پیشین السد قطر، به‌صورت رسمی از این باشگاه جدا شد و در پیامی ویدئویی از هواداران، مدیران و اعضای تیم خداحافظی کرد.

این مربی باتجربه ایتالیایی که در مدت حضور خود روی نیمکت السد موفق شد این تیم را به قهرمانی لیگ قطر برساند، در پیام خود از دوران حضور در جمع «الزعیم» به عنوان تجربه‌ای ارزشمند یاد کرد و از حمایت‌های همه‌جانبه باشگاه قدردانی کرد.

مانچینی در ویدئویی که از سوی باشگاه السد منتشر شد، ابتدا از هواداران این تیم تشکر کرد و گفت حمایت مداوم آن‌ها در طول فصل نقش مهمی در پیشرفت تیم و رسیدن به عنوان قهرمانی داشته است.

او همچنین از مدیران باشگاه و مسئولان السد به دلیل فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت خود و کادر فنی‌اش قدردانی کرد و تأکید داشت این حمایت‌ها به ایجاد ثبات و موفقیت در مجموعه تیم کمک کرده است.

مربی ایتالیایی در ادامه با تمجید از بازیکنان السد، آن‌ها را فوتبالیست‌هایی حرفه‌ای و متعهد توصیف کرد و از تلاش‌ها و فداکاری‌هایشان در مسیر موفقیت تیم تقدیر به عمل آورد. او همچنین از اعضای کادر پزشکی و کارکنان باشگاه نام برد و گفت خاطرات همکاری با آن‌ها همواره در ذهنش باقی خواهد ماند.

مانچینی در پایان پیام خود برای فوتبال قطر آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد تیم ملی این کشور در ادامه مسیر خود در جام جهانی عملکرد موفقی داشته باشد.

سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا در حالی از السد جدا می‌شود که دوران حضورش در این باشگاه اگرچه طولانی نبود، اما با قهرمانی در لیگ ستارگان قطر همراه شد و خاطره‌ای موفق برای او و هواداران السد به جا گذاشت. از او به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی جنارو گتوزو روی نیمکت آتزوری یاد می‌شود.

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