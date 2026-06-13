فرش قرمز آقای گل تاریخ برای برنده ۸ توپ طلا
کلوزه: دوست دارم مسی رکوردم را بشکند
میروسلاو کلوزه، مهاجم افسانهای آلمان و باشگاه لاتزیو، با ابراز اطمینان از شکسته شدن رکورد ۱۶ گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد که آرزو دارد لیونل مسی این عنوان تاریخی را از آن خود کند.
به گزارش ایلنا، میروسلاو کلوزه در گفتگو با نشریه آلمانی زوددویچه تسایتونگ به طور مفصل توضیح داد که چرا معتقد است این دوره از رقابتها بیش از هر زمان دیگری پتانسیل معرفی یک رکورددار جدید را دارد.
مهاجم اسبق ژرمنها در این خصوص گفت: «من انتظار دارم که رکوردم در این جام جهانی شکسته شود. این یک نسخه گسترده از رقابتهاست، تعداد مسابقات بیشتر شده و در نتیجه فرصتهای بیشتری برای گلزنی وجود دارد. هم مسی و هم امباپه تا مراحل پایانی پیش خواهند رفت و این کاملاً طبیعی است؛ هر رکوردی برای شکسته شدن ثبت میشود.»
قاب خاطرات لاتزیو؛ تور لیدرِ سرمربی آرژانتین در رم
آقای گل ادوار جام جهانی در پاسخ به این سوال که دوست دارد چه کسی این رکورد تاریخی را مال خود کند، پاسخی داد که نشاندهنده تحسین فوقستاره آرژانتینی بود.
کلوزه در این باره گفت: «اگر قرار است این اتفاق بیفتد، بسیار خوشحال میشوم که آن شخص لئو مسی باشد. من همیشه یکی از طرفداران پر و پا قرص او بودهام، مسی یک نابغه تمامعیار است.»
سرمربی فعلی نورنبرگ همچنین از یک رابطه صمیمانه و قدیمی با لیونل اسکالونی، سرمربی فعلی تیم ملی آرژانتین پرده برداشت؛ کسی که در دوران حضورش در لاتزیو با او همتیمی بود. کلوزه با یادآوری آن روزها گفت: «من احترام فوقالعادهای برای سرمربی آرژانتین قائل هستم. در روزهایی که هر دو در لاتزیو بازی میکردیم، من شهر رم را به او نشان میدادم و او را برای دیدن تمام جاهای دیدنی میبردم. ما دوستان بسیار خوبی برای یکدیگر هستیم.»