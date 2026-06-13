بازگشت یک زیدان به جام جهانی
پسر زیزو با پیراهن الجزایر به آمریکا رسید
لوکا زیدان، سنگربان ۲۸ ساله و فرزند اسطوره فوتبال فرانسه، با انتخاب تیم ملی الجزایر و تکیه بر ریشههای اجدادی خود، نام خانوادگی بزرگش را پس از دو دهه دوباره به جام جهانی برگرداند.
به گزارش ایلنا، در جام جهانی 2026 یک قاب رمانتیک و بهیادماندنی در حال شکلگیری است؛ جایی که سنت و تاریخ خانوادگی بار دیگر در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا زنده میشود. لوکا زیدان، دروازهبان ۲۸ ساله که فرزند زینالدین زیدان، فوقستاره و اسطوره بیتکرار فوتبال جهان است، با تصمیمی بزرگ، به اصالت خود بازگشته و پیراهن تیم ملی الجزایر را به تن کرده است.
لوکا با ادای احترام به پدربزرگ و مادربزرگش که سالها پیش برای ساختن یک زندگی بهتر از الجزایر به فرانسه مهاجرت کرده بودند، این انتخاب را ادای دینی به ریشهها و تاریخ خانوادهاش میداند.
این سنگربان که متولد شهر آکسآنپرووانس فرانسه است و دوران رشد خود را در اسپانیا سپری کرده، سابقه بازی در ردههای پایه تیم ملی فرانسه را در کارنامه دارد؛ اما هرگز پیوند قلبی خود را با فرهنگ الجزایری قطع نکرد. او در رده باشگاهی نیز مسیر پر پیچوخمی را برای اثبات تواناییهایش طی کرده و با پیراهن تیمهایی چون ریسینگ سانتاندر و رایو وایکانو به یک دروازهبان باذکاوت و باتجربه تبدیل شده است.
پس از چراغ سبز او به روباههای صحرا، دعوت این بازیکن با استقبالی بینظیر و دیوانهوار از سوی هواداران فوتبال در الجزایر همراه شد. لوکا اولین بازی ملی خود را برابر اوگاندا انجام داد. درخشش او در جام ملتهای آفریقا نیز ادامه یافت؛ جایی که او با سیوهای تماشایی خود نقشی کلیدی در صعود تاریخی الجزایر از مرحله گروهی پس از یک غیبت شش ساله ایفا کرد.
البته جاده رسیدن این گلر به جام جهانی هموار نبود. او چندی پیش با مصدومیت شدید شکستگی فک و چانه روبرو شد؛ با این حال، پسر زیزو با ارادهای پولادین و استفاده از ماسک محافظ صورت به تمرینات بازگشت. او اکنون با انگیزهای بالا همراه با کاروان الجزایر در کانزاس آمریکا به سر میبرد تا آخرین مراحل آمادهسازی را پشت سر بگذارد و به عنوان اولین «زیدان» پس از فینال جنجالی ۲۰۰۶، پا به مستطیل سبز جام جهانی بگذارد.