کوراسائو جای ایسلند را گرفت

به گزارش ایلنا، یک داستان رمانتیک و بی‌نظیر در قلب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در حال نگارش است. تیم ملی فوتبال کوراچسائو، جزیره بسیار کوچکی در منطقه کارائیب با جمعیتی نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر که تحت حاکمیت پادشاهی هلند قرار دارد، بامداد یکشنبه در اولین تجربه خود در تاریخ جام جهانی برابر غول فوتبال جهان یعنی آلمان صف‌آرایی می‌کند؛ دستاوردی تاریخی که به گفته ستاره‌های این تیم، فراتر از رویاهای دوردست نسل‌های گذشته این جزیره است.

این کشور کوچک که فوتبال خود را به شکل مدرن از سال ۲۰۱۰ آغاز کرده، پیش از این حتی رنگ مرحله نهایی انتخابی کونکاکاف را هم ندیده بود، اما در این دوره با خلق یک شاهکار سناریویی و بدون حتی یک شکست، بلیت جام جهانی را رزرو کرد تا ۱۶ سال پس از استقلال از آنتیل هلند، شور و امیدی بی‌سابقه را در این جزیره زنده کند.

طاهیت چونگ، ستاره و مهاجم سرشناس کوراسائو که با موهای پرپشتش همه را به یاد کارلوس والدرامای افسانه‌ای می‌اندازد، تنها بازیکن لیست است که در خاک کوراسائو متولد شده؛ او درباره این معجزه می‌گوید: «پدر و پدربزرگم که سال‌ها فوتبال این جزیره را تماشا کرده‌اند، هرگز در مخیله‌شان هم نمی‌گنجید که روزی کوراسائو را در جام جهانی ببینند. تجربه این اتمسفر برای آن‌ها شگفت‌انگیز است. بقیه هم‌تیمی‌هایم متولد هلند هستند اما به خاطر ریشه‌های خانوادگی، با تمام وجود برای این پرچم می‌جنگند.»

بخش عمده شاکله این تیم را بازیکنانی تشکیل می‌دهند که سابقه بازی در رده‌های سنی تیم ملی هلند را دارند و با پاسپورت هلندی خود، اکنون در لیگ‌های معتبری چون هلند، ترکیه، سوئیس و لیگ‌های دیگر توپ می‌زنند؛ مهاجرانی که با برنامه‌ریزی دقیق فدراسیون محلی دور هم جمع شده‌اند تا این ویترین تاریخی را بسازند.

ایلوئی روم، سنگربان باسابقه و رکورددار بازی‌های ملی کوراسائو که از سال ۲۰۱۵ شاهد تمام روزهای تلخ و شیرین این تیم بوده، با انگیزه‌ای بالا درباره تقابل با مانشافت می‌گوید: «می‌خواهیم به دنیا نشان دهیم چه توانایی‌هایی داریم. کل جزیره به ما افتخار می‌کند، حالا دیگر همه دنیا کوراسائو را می‌شناسند. مقابل آلمان با تمام وجود و هوشمندانه بازی می‌کنیم؛ فوتبال یک بازی ۱۱ به ۱۱ است و ما هم شانس‌های خودمان را داریم. کاملاً آماده این نبرد سخت هستیم.»

پدیده‌های کارائیب با پا گذاشتن به مستطیل سبز مقابل آلمان، رسماً رکورد تاریخی و معروف ایسلند در جام جهانی ۲۰۱۸ را می‌شکنند و به کوچک‌ترین کشور تاریخ جام‌های جهانی تبدیل می‌شوند. آن‌ها که در آخرین بازی انتخابی با یک تساوی دراماتیک مقابل جامائیکا مستقیماً مسافر جام جهانی شدند، روحیه شاداب خود را در کمپ فلوریدا با سوار شدن بر اتوبوس‌های سنتی مدرسه و پخش موسیقی زنده به رخ کشیده‌اند. کوراسائو پس از آلمان، باید در گروه خود به مصاف اکوادور (۲۰ ژوئن) و ساحل عاج (۲۵ ژوئن) برود تا رویاپردازی خود را در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال دنیا تکمیل کند.

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