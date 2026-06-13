تولد جنجالی ستاره غنایی در سایه اتهامات سنگین

به گزارش ایلنا، یک اتفاق عجیب و جنجالی در حاشیه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، اردوی تیم ملی فوتبال غنا را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که توماس پارتی، هافبک سرشناس غنایی به دلیل اتهامات سنگین اخلاقی و جنسی در انتظار محاکمه در دادگاه‌های انگلستان به سر می‌برد و به همین دلیل موفق به دریافت ویزای کانادا نشده است، رسانه‌های رسمی تیم ملی غنا روز شنبه (۱۳ ژوئن) در سالروز تولد ۳۳ سالگی این بازیکن، برای او جشن تولد مجازی گرفتند. این هافبک باسابقه به دلیل صادر نشدن روادید، شانس حضور در بازی افتتاحیه تیمش در تورنتو کانادا را به طور کامل از دست داده است.

حساب‌های کاربری تیم ملی غنا با انتشار ویدئویی از گل‌های این بازیکن نوشتند: «جشن تولد ویژه توماس پارتی با مرور برخی از بهترین لحظاتش در تیم ملی! روز خوبی داشته باشی، توماس! تولدت مبارک، نایب کاپیتان ما، توماس پارتی!»

پارتی در حال حاضر با پرونده‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبق قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی کانادا، ورود افرادی که دارای پرونده‌های باز جنایی یا اتهامات اخلاقیِ در انتظار محاکمه هستند ممنوع است و به همین دلیل، نایب کاپیتان غنا نمی‌تواند تیمش را در بازی روز چهارشنبه (۲۱ ژوئن) مقابل پاناما در تورنتو همراهی کند. این تصمیم با واکنش تند دولت غنا همراه شد؛ مقامات حکومتی این کشور اقدام کانادا را «بسیار ناعادلانه» توصیف کردند و به شدت به این موضوع که اتهامات اثبات‌نشده مبنای ممنوعیت ورود یک ورزشکار قرار گرفته است، اعتراض کردند.

ستاره غنایی‌ها برای ورود به خاک ایالات متحده مشکلی نداشته و توانسته ویزای این کشور را بگیرد. به این ترتیب انتظار می‌رود پارتی در دومین بازی مرحله گروهی غنا که روز سه‌شنبه (۲۳ ژوئن) در بوستون و برابر تیم ملی انگلستان برگزار می‌شود، به میدان برود؛ یعنی دقیقاً مقابل کشوری که پرونده قضایی او در آنجا باز است!

این هافبک شاکیان متعددی دارد و با پنج اتهام از سوی دو زن به خاطر حوادث احتمالی بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در دوران حضورش در آرسنال روبرو است. سال گذشته نیز زن دیگری اتهام تجاوز را علیه او مطرح کرد و دادگاه حکم به ممنوعیت تماس پارتی با این افراد داد. ماجرا به اینجا ختم نشد و اوایل امسال دو زن دیگر هم شکایت مشابهی ثبت کردند؛ هرچند پارتی در دادگاه فوریه گذشته در انگلستان، خود را کاملاً بی‌گناه دانست.

این بازیکن در سال ۲۰۲۵ دستگیر شد اما با تودیع وثیقه سنگین به قید ضمانت آزاد شد و مجبور شد هرگونه تغییر آدرس یا سفرهای بین‌المللی خود را به پلیس اطلاع دهد. پارتی که پس از این حواشی از آرسنال جدا شد، در آگوست سال گذشته به ویارئال اسپانیا پیوست تا فوتبال خود را در لالیگا ادامه دهد.

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