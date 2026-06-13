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چرا کفش‌های صورتی در جام جهانی ۲۰۲۶ به یک ترند تبدیل شدند؟/ رامین رضاییان در بورس!

چرا کفش‌های صورتی در جام جهانی ۲۰۲۶ به یک ترند تبدیل شدند؟/ رامین رضاییان در بورس!
کد خبر : 1798478
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کفش‌های صورتی در جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از ترندهای محبوب تبدیل شده‌اند و توجه بسیاری از بازیکنان و هواداران را به خود جلب کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، کفش‌های صورتی به عنوان یک انتخاب مد روز در میان بازیکنان فوتبال شناخته می‌شوند. این رنگ جذاب نه تنها به زیبایی ظاهری بازیکنان افزوده، بلکه به عنوان نمادی از جسارت و نوآوری در دنیای فوتبال مطرح شده است.

در این دوره از مسابقات، بازیکنان با پوشیدن این کفش‌ها به دنبال ایجاد تمایز و جلب توجه بیشتر هستند. این روند نشان‌دهنده تغییرات فرهنگی و اجتماعی در دنیای ورزش است که به تدریج به سمت پذیرش تنوع و خلاقیت پیش می‌رود.

رامین رضاییان از تیم ملی ایران طی سال‌های اخیر از جمله بازیکنانی بوده که با این رنگ استوک در میادین حاضر شده و با این گزارش نشان داده که نسبت به مد و حواشی که درباره او گفته می‌شود، پیش‌رو بوده است.

 

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