لوپتگی: ایران قدرت اول منطقه است

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، زمانی که هواپیمای تیم ملی قطر در تاریخ ۳۰ مه در لس‌آنجلس به زمین نشست، بازیکنان این تیم با تشویق و هیجان این لحظه را جشن گرفتند. برای بسیاری از بازیکنان قطر، این نخستین تجربه حضور در جام جهانی از مسیر کسب سهمیه بود؛ اما برای خولن لوپتگی، سرمربی این تیم، سومین حضور در این رقابت‌ها به شمار می‌رود؛ با این تفاوت که این بار قرار است روی نیمکت بنشیند و هدایت تیمش را بر عهده داشته باشد.

لوپتگی در گفت‌وگو با گاردین درباره پذیرش هدایت قطر گفت: «دلایل زیادی برای قبول این پیشنهاد داشتم، اما مهم‌ترین دلیل خود جام جهانی بود.»

او نخستین بار در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا به‌عنوان دروازه‌بان سوم اسپانیا حضور داشت و آخرین تجربه‌اش به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بازمی‌گردد؛ رقابت‌هایی که تنها یک روز پیش از آغاز آن، پس از توافق با رئال مادرید برای قبول هدایت این تیم، از سمت سرمربیگری اسپانیا برکنار شد.

لوپتگی درباره آن اتفاق جنجالی گفت: «آن روز غم‌انگیزترین روز زندگی من بود. اما هرگز در گذشته نمانده‌ام. این سال‌ها به من آموختند چگونه مقاوم‌تر شوم. اگر دوباره به همان شرایط برگردم، باز هم همان تصمیم‌ها را می‌گیرم، چون معتقد بودیم درست‌ترین انتخاب را انجام داده‌ایم.»

سرمربی کنونی قطر پس از آن تجربه، هدایت تیم‌هایی چون رئال مادرید، سویا، ولورهمپتون و وستهام را بر عهده گرفت و اکنون بار دیگر فرصت حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان را به دست آورده است.

لوپتگی در بخش مهمی از گفت‌وگوی خود به مسیر صعود قطر اشاره کرد و از تیم ملی ایران به‌عنوان مهم‌ترین رقیب یاد کرد.

او گفت: «ممکن بود از همان ابتدا مقابل ایران حذف شویم؛ تیمی که برزیل منطقه محسوب می‌شود. اما توانستیم با نتیجه یک بر صفر پیروز شویم و همین برد فرصت ادامه مسیر را برای ما فراهم کرد تا مقابل امارات و عمان نیز رقابت کنیم.»

سرمربی اسپانیایی قطر ادامه داد: «در آن مقطع باید واقع‌بین می‌بودیم؛ نه بر اساس خواسته‌هایمان، بلکه بر اساس توانایی‌هایمان تصمیم می‌گرفتیم. تفاوت سطح بازیکنان، کیفیت مسابقات و تجربه بین‌المللی کاملاً محسوس بود.»

لوپتگی همچنین به مشکلات آماده‌سازی تیمش در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «دو دیدار تدارکاتی مهم ما در ماه مارس لغو شد؛ اتفاقی که پس از حملات رخ داد. آن مسابقات می‌توانست کمک بزرگی برای شناخت بهتر تیم و تدوین برنامه‌های تاکتیکی باشد.»

او افزود: «برای مدتی بازیکنان حتی اجازه خروج از خانه‌های خود را نداشتند و حدود سه هفته نتوانستند تمرین کنند. شرایط دشواری بود؛ وضعیتی که هرگز در دوران حرفه‌ای‌ام تجربه نکرده بودم. مدام باید هشدارهای امنیتی را دنبال می‌کردیم و شرایط ایده‌آلی برای آماده‌سازی نداشتیم.»

سرمربی قطر درباره ماندنش در این کشور در روزهای بحرانی نیز گفت: «وقتی حریم هوایی باز شد، همسرم به کشورش بازگشت اما من ماندم. احساس می‌کردم مسئولیتی دارم و باید کنار تیم باشم. این قهرمان‌بازی نبود؛ فقط انجام وظیفه بود.»

لوپتگی با اشاره به محدودیت‌های فوتبال قطر گفت: «ما تنها تیم حاضر در جام جهانی هستیم که بسیاری از بازیکنانش در طول سال فقط چهار یا پنج مسابقه رسمی انجام داده‌اند. حضور بازیکنان خارجی در لیگ باعث شده فرصت کمتری به بازیکنان جوان قطری برسد.»

با این حال او تأکید کرد که تیمش قصد ندارد نقش یک تیم از پیش بازنده را بازی کند. مربی اسپانیایی گفت: «می‌دانیم وقتی نام قطر در قرعه‌کشی کنار سایر تیم‌ها قرار می‌گیرد، بسیاری از رقبا خوشحال می‌شوند. این موضوع نباید ما را ناراحت کند؛ بلکه باید واقعیت را بپذیریم و برای ساختن بهترین شرایط رقابتی تلاش کنیم.»

او در پایان با اشاره به اهمیت حضور در جام جهانی تصریح کرد: «صعود به جام جهانی برای قطر یک موفقیت بزرگ است، اما نمی‌توان فقط به همین موضوع دل خوش کرد. اشتباه است اگر فکر کنیم صرف حضور کافی است. باید برای رقابت آماده شویم. همان‌طور که در یک نمایش طنز معروف اسپانیایی گفته می‌شود؛ می‌توان به جایی رفت، اما رفتن فقط برای رفتن کار بیهوده‌ای است. ما به جام جهانی آمده‌ایم تا رقابت کنیم و این حق را با شایستگی به دست آورده‌ایم.»

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