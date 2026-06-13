فغانی داور دیدار فرانسه و سنگال شد
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) علیرضا فغانی را به عنوان داور دیدار تیمهای ملی فرانسه و سنگال در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرد.
به گزارش ایلنا، با اعلام فیفا، علیرضا فغانی داور بینالمللی ایرانی، قضاوت دیدار تیمهای ملی فرانسه و سنگال در هفته اول رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را بر عهده خواهد داشت.
این مسابقه روز سهشنبه ۲۶ خرداد از ساعت ۲۲:۳۰ برگزار میشود و یکی از دیدارهای مهم مرحله گروهی جام جهانی به شمار میرود.
فغانی که سابقه قضاوت در سه دوره جام جهانی را در کارنامه دارد، با سوت این دیدار، تعداد قضاوتهای خود در ادوار مختلف جام جهانی را به عدد هفت خواهد رساند؛ آماری که او را در میان باتجربهترین داوران این رقابتها قرار میدهد.
نکته جالب اینکه این دومین بار است که فغانی یکی از مسابقات تیم ملی فرانسه در جام جهانی را قضاوت میکند. او پیش از این نیز دیدار پرگل و بهیادماندنی فرانسه و آرژانتین در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را سوت زده بود؛ مسابقهای که با برتری ۴ بر ۳ فرانسویها به پایان رسید.
انتخاب دوباره فغانی برای قضاوت یکی از بازیهای مهم جام جهانی، نشاندهنده اعتماد بالای کمیته داوران فیفا به این داور باتجربه ایرانی است.