به گزارش ایلنا، دیک ادووکات، سرمربی تیم ملی کوراسائو، در جام جهانی ۲۰۲۶ نام خود را به عنوان مسن‌ترین مربی تاریخ این رقابت‌ها ثبت خواهد کرد؛ رکوردی که سال‌ها در اختیار اوتو رهاگل، سرمربی یونان در جام جهانی ۲۰۱۰ بود.

رهاگل به مدت ۱۶ سال عنوان مسن‌ترین سرمربی حاضر در جام جهانی را در اختیار داشت، اما ابتدا هوگو بروس، سرمربی آفریقای جنوبی، و سپس میروسلاو کوبک، سرمربی جمهوری چک، این رکورد را جابه‌جا کردند. با این حال، این رکورد نیز دوام چندانی نخواهد داشت؛ چرا که ادووکات ۷۸ ساله در دیدار تاریخی کوراسائو مقابل آلمان، عنوان مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی را از آن خود خواهد کرد.

این مربی هلندی در گفت‌وگو با روزنامه گاردین درباره ادامه فعالیتش در این سن و سال گفت: «باید کمی خوش‌شانس باشید که مردم هنوز در این سن به شما اعتماد کنند و بخواهند با شما کار کنند. اگر دیگر سراغتان نیایند، یعنی کارتان تمام شده است. هنوز هم پیشنهادهای زیادی دریافت می‌کنم و برایم سخت است که به آن‌ها جواب رد بدهم.»

او افزود: «بارها گفته‌ام که می‌خواهم بازنشسته شوم، اما بعد یک تماس تلفنی دریافت می‌کنم و در نهایت دوباره قبول می‌کنم. نمی‌توانم در برابر این وسوسه مقاومت کنم.»

ادووکات از ۳۲ سالگی و پس از پایان دوران حرفه‌ای وارد عرصه مربیگری شد و تاکنون هیچ نشانه‌ای از خستگی در او دیده نشده است. او که در آغاز مسیرش زیر نظر دو چهره افسانه‌ای فوتبال هلند، رینوس میشلز و لئو بین‌هاکر، فعالیت می‌کرد، هدایت تیم ملی هلند را در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا بر عهده داشت؛ رقابتی که هلندی‌ها در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل برزیل حذف شدند.

این مربی کهنه‌کار طی بیش از سه دهه فعالیت حرفه‌ای، تجربه هدایت تیم‌هایی در نقاط مختلف جهان را در کارنامه دارد. از حضور روی نیمکت تیم‌های بزرگی چون رنجرز، زنیت سن‌پترزبورگ، آیندهوون و آلکمار گرفته تا نجات ساندرلند از سقوط در لیگ برتر انگلیس در فصل ۲۰۱۵-۲۰۱۴.

جوردی گومس، بازیکن وقت ساندرلند، درباره همکاری با ادووکات گفته است:«ما تنها یک پیروزی در ۱۲ مسابقه لیگ داشتیم و شرایط بسیار دشواری را پشت سر می‌گذاشتیم. ادووکات در حالی آمد که تنها ۹ بازی تا پایان فصل باقی مانده بود و موفق شد تیم را از سقوط نجات دهد. هواداران عاشق او شدند. آن زمان هم از بازنشستگی صحبت می‌کرد، اما همه می‌دانستند که دوباره به فوتبال برمی‌گردد.»

انگیزه و اشتیاق ادووکات برای پذیرفتن چالش‌های جدید همچنان پابرجاست. او پس از صعود تاریخی کوراسائو به جام جهانی گفته بود: «صعود کوچک‌ترین کشور حاضر در تاریخ جام جهانی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوران حرفه‌ای خود می‌دانم.»

او حتی پیش از آغاز رقابت‌ها نیز به توانایی تیمش ایمان داشت و گفته بود: «همه می‌توانند شگفتی‌ساز شوند؛ چرا ما نتوانیم؟»

تنها مشکل جسمانی دخترش باعث شد ادووکات چند ماه پیش از سمت خود کناره‌گیری کند. او آن زمان تأکید کرده بود: «خانواده در اولویت قرار دارد.» اما پس از بهبود شرایط، بار دیگر به دنیای فوتبال بازگشت تا کوراسائو را در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان هدایت کند.

مربی هلندی ارتباط نزدیکی با بازیکنانش دارد؛ بسیاری از آن‌ها در هلند متولد شده‌اند و همین موضوع باعث شده احساس راحتی ویژه‌ای در تیم داشته باشد. جوردی گومس درباره شخصیت او می‌گوید: «از بیرون شاید فردی سخت‌گیر و مقتدر به نظر برسد، اما واقعیت کاملاً متفاوت است. او فردی صمیمی، خوش‌برخورد و در دسترس است و هرگز میان خود و بازیکنان فاصله ایجاد نمی‌کند.»

نکته جالب اینکه ادووکات رکورد تاریخی خود را در دیدار برابر آلمان ثبت خواهد کرد؛ تیمی که هدایت آن بر عهده یولیان ناگلزمان ۳۸ ساله است؛ جوان‌ترین سرمربی جام جهانی ۲۰۲۶. برای درک بهتر اختلاف نسل میان این دو کافی است بدانیم ادووکات شش سال پیش از تولد ناگلزمان در سال ۱۹۸۷ وارد عرصه مربیگری شده بود.

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. ادووکات در مرحله گروهی همچنین با سباستین بکاسه‌سه، سرمربی اکوادور، و امرسه فائه، سرمربی ساحل عاج، روبه‌رو خواهد شد؛ دو مربی دیگری که در فهرست جوان‌ترین سرمربیان این دوره قرار دارند.

با وجود این اختلاف سنی قابل توجه، ادووکات همچنان خود را جوان می‌داند و می‌گوید: «این موضوع آزارم نمی‌دهد، چون اصلاً احساس نمی‌کنم ۷۸ ساله باشم.»

او که سومین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، به خوبی از محدودیت‌های کوراسائو آگاه است، اما رؤیاهای بزرگی در سر دارد.

ادووکات در پایان گفت: «صعود به مرحله بعد هدف ماست. این اتفاقی بی‌سابقه خواهد بود و شور و هیجان فوق‌العاده‌ای در کوراسائو ایجاد کرده است. ما باید از ذهنیت هلندی‌ها الگو بگیریم.»

فارغ از نتیجه‌ای که کوراسائو در این رقابت‌ها کسب خواهد کرد، دیک ادووکات پیش از سوت آغاز مسابقات نیز نام خود را در تاریخ جام جهانی جاودانه کرده است.

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