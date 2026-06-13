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فوری: گل‌محمدی رسماً روی نیمکت دهوک عراق نشست

فوری: گل‌محمدی رسماً روی نیمکت دهوک عراق نشست
کد خبر : 1798395
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یحیی گل‌محمدی، سرمربی پیشین پرسپولیس و فولاد، با پذیرش هدایت دهوک عراق، به دومین سرمربی لژیونر ایران در لیگ ستارگان این کشور تبدیل شد.

به گزارش ایلنا، یک جابجایی کاملاً غیرمنتظره در عرصه مربیان ایرانی رقم خورد و یحیی گل‌محمدی، سرمربی پیشین تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان، رسماً به عنوان سرمربی جدید باشگاه دهوک عراق انتخاب و معرفی شد.

این تیم عراقی در فصل گذشته رقابت‌های لیگ ستارگان این کشور نتوانست نتایج چندان درخشانی کسب کند و در نهایت کار خود را با ایستادن در رتبه دهم جدول رده‌بندی به پایان رساند، اما حالا با به خدمت گرفتن این مربی سرشناس ایرانی به دنبال رویاپردازی‌های بزرگ در فصل جدید است.

فوری: گل‌محمدی رسماً روی نیمکت دهوک عراق نشست

با قطعی شدن این انتقال، گل‌محمدی مسیر جدیدی را در دوران مربیگری خود آغاز خواهد کرد و پس از علیرضا منصوریان که در حال حاضر هدایت تیم الطلبه را بر عهده دارد، دومین سرمربی لژیونر و شاغل فوتبال ایران در لیگ کشور عراق لقب می‌گیرد تا جذابیت‌های لیگ این کشور برای هواداران ایرانی دوچندان شود.

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