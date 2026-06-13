اعتراف صادقانه ستاره بارسا در آستانه جام جهانی
رافینیا: هنوز به بهترین نسخهام نرسیدهام
مهاجم تیم ملی برزیل، با وجود جلب رضایت کارلو آنجلوتی اعتراف کرد که هنوز با روزهای اوجش فاصله دارد و با هدف رهبری سلسائو به جام جهانی ۲۰۲۶ آمده است.
به گزارش ایلنا، رافینیا، ستاره بارسلونا، در آستانه اولین بازی برزیل در جام جهانی، ضمن تمجید از اعتماد ویژه کارلو آنجلوتی، با رویکردی انتقادی نسبت به عملکردش اعلام کرد که هنوز با بهترین نسخه خود فاصله دارد و برای تثبیت میراثش در سلسائو میجنگد.
رافینیا در گفتگو با رسانهها پیش از دیدار افتتاحیه برزیل در جام جهانی، سطح قابل توجهی از خودانتقادی را به نمایش گذاشت. در حالی که او اذعان کرد کارلو آنچلوتی بارها رضایت خود را از عملکرد او در جلسات تمرینی و مسابقات ابراز کرده است، اما این مهاجم اعتقاد دارد که هنوز جای پیشرفت بسیار زیادی دارد.
اعتماد این سرمربی ایتالیایی خدشهناپذیر به نظر میرسد. حتی پس از اینکه مصدومیتها حضور این بازیکن را در بخش زیادی از چرخه مقدماتی جام جهانی محدود کرد، آنچلوتی همچنان به مهاجم بارسلونا به عنوان یکی از پایههای اصلی پروژه خود نگاه میکند.
برای رافینیا این اعتماد کافی نیست. این بازیکن برزیلی تاکید کرد که بزرگترین چالش او اثبات خودش به سرمربی نیست، بلکه اثبات این نکته به خودش است که میتواند به سطح بالاتری دست یابد. این ذهنیت رقابتجویانه، اراده راسخ او را در آستانه تورنمنتی نشان میدهد که میتواند بخش مهمی از میراث او را در تیم ملی برزیل تعریف کند.
از یک رقیب سخت تا یک متحد کلیدی برای کارلتو
رابطه میان این دو نفر پیشینه جالبی دارد. پیش از هممسیر شدن در برزیل، رافینیا و آنچلوتی بارها در جریان تقابلهای شدید و داغ افسی بارسلونا و رئال مادرید روبروی یکدیگر قرار گرفته بودند.
به گفته این مهاجم برزیلی، حتی در زمان نمایندگی از باشگاههای رقیب، همیشه احترامی متقابل میان آنها وجود داشته است. اکنون اما وضعیت کاملاً تغییر کرده است. رافینیا امیدوار است تمام آن نمایشهایی که زمانی به تیمهای آنچلوتی ضربه میزد، اکنون به نفع تیم ملی برزیل تمام شود.
فرای این خاطرات، رافینیا از تحسین و ستایش خود نسبت به این سرمربی ایتالیایی پرده برداشت. به گفته این بازیکن، دستاوردهای فوقالعاده آنچلوتی، او را به یکی از محترمترین چهرههای فوتبال جهان تبدیل کرده است؛ فردی که میتواند آرامش و اعتماد به نفس را به اسکوادی که با انتظارات عظیمی روبروست، تزریق کند.
تفاوت میان رافینیای قطر و نسخه ۲۰۲۶
یکی از متمایزترین بخشهای صحبتهای او، مقایسه وضعیت فعلیاش با جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بود. این وینگر اعتراف کرد که در آن زمان، احساس نمیکرد که به طور کامل با ساختار و ترکیب تیم ملی برزیل هماهنگ و یکپارچه شده است.
امروز اما شرایط متفاوت است. او پس از تثبیت خود به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی بارسلونا و ارائه چندین فصل درخشان در اروپا، باور دارد که در این جام جهانی از نظر بدنی و روانی در جایگاه به مراتب بهتری قرار دارد.
به همین دلیل، رافینیا میداند که اگر برزیل نتواند برای کسب بزرگترین عناوین در بزرگترین صحنه فوتبال جهان رقابت کند، دستاوردهای شخصی او ارزش چندانی نخواهد داشت.
برزیل برای پایان دادن به خشکسالی تاریخی به یک ستاره نیاز دارد
غیبت در سکوی قهرمانی جام جهانی از سال ۲۰۰۲ تا کنون، همچنان وزن بزرگی روی دوش پرافتخارترین تیم ملی تاریخ فوتبال ایجاد میکند. برزیل با پنج ستاره روی نشان خود، کمپین دیگری را در حالی آغاز میکند که مسئولیت سنگین رقابت برای کسب جام را به دوش میکشد.
در این شرایط، از بازیکنانی مانند رافینیا و وینیسیوس جونیور انتظار میرود که خط حمله را رهبری کنند و در مواقع حساس تفاوتها را رقم بزنند. مصدومیتهای رخداده در طول مرحله آمادهسازی، تنها باعث افزایش این مسئولیت واگذارشده بر دوش بزرگترین ستارههای این اسکواد شده است.