۱۱ مرد آنچلوتی برای شلیک اول در نیوجرسی

به گزارش ایلنا، برگزاری جام جهانی بدون حضور برزیل عملاً معنایی ندارد و خوشبختانه این بار برای تماشای این تیم جذاب خیلی منتظر نماندیم. پرافتخارترین تیم فوتبال جهان در سومین روز از مسابقات، مأموریت خود را در استادیوم مجلل «مت‌لایف» (میزبان بازی فینال) آغاز می‌کند؛ آن هم در یک نبرد فوق‌العاده حساس برابر مراکش، قهرمان کنونی جام ملت‌های آفریقا که در دوره گذشته حماسه‌ساز شده بود.

این ششمین تلاش سلسائو برای افزایش رکورد قهرمانی‌های خود و کسب ششمین ستاره است، چرا که آن‌ها در ۵ دوره گذشته اصلاً در حد انتظار ظاهر نشدند. اگرچه توقعات از برزیل در این تابستان در بالاترین حد خود نیست، اما با شروع تب جام جهانی، برزیلی‌های عاشق فوتبال امیدوارند شاگردان کارلو آنچلوتی بتوانند خاطره شیرین قهرمانی سال ۱۹۹۴ را دوباره در خاک آمریکا تکرار کنند. در ادامه به بررسی ترکیب ۱۱ نفره و احتمالی کارلتو برای این مسابقه بزرگ می‌پردازیم.

دژ دفاعی سلسائو؛ با حضور ستاره آرسنال

دروازه‌بان: آلیسون بکر سنگربان شماره یک لیورپول با وجود رقبای سرسختی چون بنتو و ادرسون، و با وجود مصدومیت‌هایی که تهدیدی برای جام جهانی او بود، کاملاً آماده و سرحال به این تورنمنت رسیده است و انتخاب اول آنچلوتی درون چارچوب خواهد بود.

مدافع راست: دانیلو این مدافع باسابقه به دلیل مصدومیت وسلی، حالا رقیب خاصی در پست خود نمی‌بیند. با این حال برخی کارشناسان نگرانند که مبادا آنچلوتی در این تابستان فشار بیش از حدی به او وارد کند.

مدافع وسط: مارکینیوش او که به تازگی با پاری‌سن‌ژرمن برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شده، با روحیه‌ای بسیار بالا و گام‌هایی استوار وارد اردو شده است، هرچند مراعات حال زوج خط دفاعی خود را خواهد کرد.

مدافع وسط: گابریل ماگالاش ستاره آرسنال از دو هفته پیش و پس از از دست دادن آن پنالتی مهلک در فینال لیگ قهرمانان اروپا، هنوز پا به توپ نشده است. با این حال، آنچلوتی در فرستادن او به ترکیب اصلی سرسوزنی تردید نخواهد کرد.

مدافع چپ: الکس ساندرو این پست بدون شک یکی از نقاط ضعف آشکار سلسائو به شمار می‌رود؛ جایی که الکس ساندرو که حدود یک دهه پیش یکی از بهترین مدافعان چپ اروپا بود، باید در آن ایفای نقش کند.

کمربند میانی؛ فاکتور تجربه و پویایی

هافبک دفاعی: کاسمیرو او پس از پشت سر گذاشتن یک فصل پایانی فوق‌العاده با پیراهن منچستریونایتد، با آمادگی کامل قدم به آخرین جام جهانی خود می‌گذارد. این هافبک باسابقه روی ضربات ایستگاهی بسیار خطرناک است و در دیدارهای تدارکاتی اخیر نیز مهره مفیدی بوده است.

هافبک میانی: برونو گیمارش این هافبک پویا و شجاع که در بازی گذشته مقابل مصر موفق به گلزنی شد، نقش بسیار بزرگی در برنامه‌های برزیل دارد و بدون شک یکی از بهترین هافبک‌های این تورنمنت خواهد بود.

خط آتش ویرانگر؛ وینی در نقش پله و رونالدو

وینگر راست: رافینیا در بارسلونا به یک ماشین گلزنی و پاس گل تبدیل شده است، اما بهترین بازی‌های او تحت هدایت هانسی فلیک در جناح چپ بوده است. او برای آنچلوتی در سمت راست به میدان می‌رود؛ مربی‌ای که تلاش می‌کند این ستاره سابق لیدز یونایتد را تا حد امکان در موقعیت‌های مرکزی زمین به کار بگیرد.

هافبک تهاجمی: لوکاس پاکتا با توجه به اینکه نیمار در این تابستان تنها نقشی حاشیه‌ای و کوتاه در سلسائو خواهد داشت، مسئولیت طراحی حملات و بازیسازی اصلی برزیل بر دوش لوکاس پاکتا، هافبک سابق وستهم خواهد بود.

وینگر چپ: وینیسیوس جونیور قهرمانی‌های گذشته برزیل در جام جهانی معمولاً تحت تاثیر درخشش یک ستاره بزرگ بوده است؛ از پله در سال ۱۹۵۸ گرفته تا رونالدو نازاریو در سال ۲۰۰۲. حالا با نزدیک شدن نیمار به روزهای پایانی فوتبال خود، این وینیسیوس جونیور است که باید مرد اول سلسائو در آمریکای شمالی باشد.

مهاجم هدف: ماتئوس کونیا خط خوردن ژائو پدرو غافلگیری بزرگ لیست آنچلوتی بود و او ایگور تیاگو و اندریک را به عنوان مهاجمان نوک تخصصی انتخاب کرد. با این حال، مرد ایتالیایی برای بازی فردا به دنبال یک گزینه شناور در خط حمله است و به همین دلیل کونیا، ستاره منچستریونایتد، رهبر خط آتش تیم خواهد بود.

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