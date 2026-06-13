شینجی اونو: ماردونا کمتر از من توجه جلب کرد

به گزارش ایلنا، اونو در این مصاحبه به انتقاداتش در دوران بازیگری‌اش اشاره کرد و گفت: «به عنوان یک دانش‌آموز در ژاپن، پس از هر باخت، از مربی کتک می‌خوردم. هرچند که برت فان مارویک، مربی فاینورد، به این شدت برخورد نمی‌کند، اما از من انتظار دارد که مسئولیت بیشتری بپذیرم.» او همچنین به چالش‌های فرهنگی و تفاوت‌های رهبری در ژاپن و اروپا پرداخت و گفت: «در اروپا، رهبری متفاوت است. من در دبیرستان به خاطر مهارت‌های فوتبالی‌ام به عنوان کاپیتان انتخاب شدم و این تجربه به من کمک کرد تا در آینده مسئولیت‌پذیرتر شوم.»

اونو در ادامه به انتقادات از خود در فاینورد اشاره کرد و گفت: «اگر نتایج خوبی نداشته باشیم، به من می‌گویند که تنبل هستم. اما من احساس نمی‌کنم که تنبل باشم. من همیشه سعی می‌کنم بازی ساده‌ای انجام دهم و اگر در برخی بازی‌ها خوب عمل نکنم، به این دلیل است که تمرکز کافی نداشته‌ام.»

این هافبک ژاپنی همچنین به تجربه‌اش در فوتبال هلند و چگونگی سازگاری‌اش با شرایط جدید اشاره کرد و گفت: «در ابتدا، به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و تاکتیکی، با چالش‌هایی مواجه شدم، اما به تدریج توانستم خودم را با شرایط وفق دهم. من از تماشای بازی‌های تیم و یادگیری از آن‌ها بهره بردم.»

اونو در پایان به محبوبیت فاینورد در ژاپن اشاره کرد و گفت: «امروز فاینورد به یک باشگاه شناخته‌شده در ژاپن تبدیل شده و مردم بازی‌های آن را به صورت زنده تماشا می‌کنند. من از این موضوع بسیار خوشحالم و این نشان‌دهنده تأثیر من بر فوتبال ژاپن است.»

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