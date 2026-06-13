ترکیب احتمالی هائیتی و اسکاتلند

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی هائیتی و اسکاتلند در نخستین بازی گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این مسابقه روز شنبه، ساعت ۲۲ به وقت ایران در ورزشگاه گیلت برگزار می‌شود. در این گروه همچنین تیم‌های ملی برزیل و مراکش حضور دارند.

تیم هائیتی با یک عملکرد تاریخی در مرحله مقدماتی کونکاکاف موفق به کسب سهمیه جام جهانی ۲۰۲۶ شد و برای نخستین بار از سال ۱۹۷۴ به این رقابت‌ها بازمی‌گردد. این تیم با وجود چالش‌هایی نظیر ناپایداری سیاسی و نیاز به برگزاری بسیاری از مسابقات خود در خارج از کشور، توانست به این موفقیت دست یابد.

از سوی دیگر، اسکاتلند با قرار گرفتن در صدر گروه خود در مرحله مقدماتی یوفا و پیشی گرفتن از تیم‌هایی نظیر دانمارک، یونان و بلاروس، به جام جهانی راه یافت. این صعود به پایان یک دوره ۲۸ ساله عدم حضور این تیم در جام جهانی منجر شد. در آخرین بازی دوستانه پیش از آغاز رقابت‌ها، اسکاتلند با نتیجه ۴ بر ۰ بولیوی را شکست داد.

تیم هائیتی در آخرین مراحل آماده‌سازی خود در ایالات متحده به سر می‌برد و به تجربه بازیکنانی چون دروازه‌بان جاننی پلاسیید، مدافع ریکاردو آده و مهاجم داکنز نازون تکیه کرده است. در بازی‌های دوستانه، هائیتی موفق به پیروزی ۴ بر ۰ مقابل نیوزیلند شد، اما در بازی بعدی با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب پرو گردید. در آخرین لحظات، سرمربی این تیم مجبور به حذف لورتون پیر به دلیل مصدومیت شد و گارون-میشل متوسالا از کلرادو اسپرینگز به تیم ملی دعوت شد.

تیم اسکاتلند نیز با غیبت اسکات مک‌تومینای به دلیل ناراحتی معده مواجه بود، اما او در تمرینات روز جمعه شرکت کرد و برای بازی آماده است. استیون کلارک، سرمربی اسکاتلند، از فشار بر روی این بازیکن کاسته و اعلام کرده که ۲۶ ستاره در تیم خود دارد. همچنین، اسکات مک‌کنا به دلیل مصدومیت در ناحیه ساق پا غایب خواهد بود.

ترکیب احتمالی هائیتی: جاننی پلاسیید؛ کارلنس آرکوس، ریکاردو آده، دِلکروآ (جی‌کی دوورنه) و مارتین اکسپرنس؛ بلگارد، ژان ژاک، دیدسون (کازیمیر) و روبن پرویدنس؛ فرانزد پیروت (داکنز نازون) و ویلسون ایزیدور.

ترکیب احتمالی اسکاتلند: گان (گوردون)؛ هیکی، هانلی، هندری (سوتار) و رابرتسون؛ گانون-دوک، مک‌تومینای، فرگوسن و کریستی (مک‌گین)؛ شنگلند و آدامز.

داور این دیدار مصطفی غُرْبال از الجزایر خواهد بود.

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