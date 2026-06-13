به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ در حال برگزاری است و روزهای شنبه و یکشنبه، شاهد هشت دیدار مهم خواهد بود. در این مسابقات، تیم‌های مطرحی به میدان می‌روند و بازی برزیل و مراکش به عنوان یکی از جذاب‌ترین دیدارها شناخته می‌شود.

پریدیکت اِی‌آی به عنوان یکی از سیستم پیش‌بینی این تورنمنت برای جام جهانی ۲۰۲۶، روزانه ۲۵۰ هزار شبیه‌سازی از این تورنمنت را انجام می‌دهد و با ترکیب تاریخچه جهانی هر تیم، رتبه‌بندی فعلی فیفا و ارزش بازار بازیکنان، سناریوهای محتمل هر بازی را محاسبه می‌کند. این مدل به صورت زنده عمل می‌کند و با هر نتیجه، احتمال‌ها را به‌روز می‌کند. در ادامه، شانس‌های پیش‌بینی شده برای هر یک از مسابقات این هفته و همچنین سایر بازی‌های روز نخست جام جهانی ارائه شده است.

بازی‌های روز شنبه:

- قطر مقابل سوئیس

پیش‌بینی‌: قطر ۱۸.۳% · تساوی ۲۳.۵% · سوئیس ۵۸.۲%.

- برزیل مقابل مراکش

پیش‌بینی‌: برزیل ۴۴.۲% · تساوی ۲۸.۵% · مراکش ۲۷.۴%.

- هایتی مقابل اسکاتلند

پیش‌بینی‌: هایتی ۱۱.۲% · تساوی ۱۴.۷% · اسکاتلند ۷۴.۱%.

بازی‌های روز یکشنبه:

- استرالیا مقابل ترکیه

پیش‌بینی‌: استرالیا ۱۲.۴% · تساوی ۱۵.۱% · ترکیه ۷۲.۵%.

- آلمان مقابل کوراسائو

پیش‌بینی‌: آلمان ۹۲.۴% · تساوی ۶.۰% · کوراسائو ۱.۶%.

- ساحل عاج مقابل اکوادور

پیش‌بینی‌: ساحل عاج ۳۳.۱% · تساوی ۲۷.۴% · اکوادور ۳۹.۵%.

- هلند مقابل ژاپن

پیش‌بینی‌: هلند ۵۹.۵% · تساوی ۲۲.۷% · ژاپن ۱۷.۸%.

- سوئد مقابل تونس

پیش‌بینی‌: سوئد ۶۲.۸% · تساوی ۲۰.۹% · تونس ۱۶.۳%.

با توجه به پیش‌بینی‌های هوش مصنوعی اولی، آرژانتین با ۱۰.۶۳% شانس قهرمانی، در رده سوم قرار دارد. این در حالی است که انگلستان و فرانسه به ترتیب با ۱۵.۰۶% و ۱۳.۳۸% در رده‌های اول و دوم قرار دارند. این آمار نشان‌دهنده ترکیبی از عوامل مختلف از جمله عملکرد تیم در مراحل مقدماتی و ارزش بازار بازیکنان است.

تیم‌های دیگر مانند آلمان، هلند و برزیل نیز در این رقابت‌ها شانس‌های قابل توجهی دارند. با آغاز مسابقات، پیش‌بینی‌ها به‌روز خواهد شد و هر نتیجه‌ای می‌تواند بر شانس تیم‌ها تأثیر بگذارد.

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