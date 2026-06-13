به گزارش ایلنا، بزرگ‌ترین ابهام کاروان برزیل در آستانه اولین بازی آن‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ بالاخره برطرف شد. بر اساس آخرین گزارش کارلو آنچلوتی، فوق‌ستاره برزیلی‌ها به احتمال فراوان غایب بزرگ مسابقه افتتاحیه سلسائو در برابر مراکش خواهد بود، چرا که این ستاره تکنیکی همچنان در حال سپری کردن دوران نقاهت خود است و هنوز نتوانسته به تمرینات گروهی تیم ملحق شود.

تصمیم قاطع آنچلوتی؛ بازگشت نیمار به تاخیر افتاد

کارلو آنچلوتی در آستانه اولین بازی برزیل در جام جهانی، تایید کرد که نیمار تمام تمرکز خود را روی برنامه‌های ریکاوری معطوف کرده است.

سرمربی ایتالیایی سلسائو در این خصوص گفت: «نیمار با تمام توان تلاش می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن شرایط بازی را به دست آورد.» با این حال، آنچلوتی اعتراف کرد که این مهاجم برخلاف انتظارات قبلی، این هفته نیز قادر به حضور در تمرینات گروهی نخواهد بود. طبق برنامه جدید، انتظار می‌رود جادوگر برزیلی از هفته آینده کار با توپ را در کنار سایر اعضای اسکواد آغاز کند.

چرا نیمار نبرد بزرگ مقابل مراکش را از دست می‌دهد؟

مهاجم سرشناس باشگاه سانتوس در ۱۷ می گذشته دچار مصدومیت درجه دو از ناحیه دوقلوی ساق پای راست شد و از همان زمان روند درمانی خود را آغاز کرد. نیمار در طول هفته منتهی به بازی اول برزیل، تنها به تمرینات انفرادی در سالن بدنسازی پرداخت و در کارهای تاکتیکی تیم شرکت نکرد. با این شرایط، غیبت او در استادیوم «مت‌لایف» نیوجرسی مقابل مراکش قطعی به نظر می‌رسد.

آنچلوتی: وزن نیمار فقط به ساق پاهایش نیست

با وجود تمام نگرانی‌ها پیرامون آمادگی بدنی نیمار، آنچلوتی با قاطعیت از تصمیم خود برای دعوت از این بازیکن ۳۴ ساله به لیست جام جهانی دفاع کرد. کارلتو معتقد است که این ستاره باسابقه، نقشی فراتر از یک مهره فنی در تیم ایفا می‌کند.

او در این باره توضیح داد: «وقتی نیمار را به تیم ملی فراخواندیم، هدفمان فقط استفاده از کیفیت فنی غیرقابل‌انکار او نبود؛ بلکه تجربه بالا و شخصیتی که او دارد، می‌تواند بهترین الگو برای بازیکنان جوان این اسکواد باشد.»

زمان رونمایی از جادوگر برزیلی در جام جهانی ۲۰۲۶

اگرچه نیمار قطعاً تقابل با شیرهای اطلس (مراکش) را از دست می‌دهد، اما کادر پزشکی برزیل امیدوار است که او را به بازی دوم گروه C برساند. سلسائو در تاریخ ۱۹ ژوئن در فیلادلفیا به مصاف هائیتی خواهد رفت و این دیدار می‌تواند اولین حضور رسمی نیمار در این دوره از رقابت‌ها باشد.

در این میان، هم‌تیمی‌های او نیز به حمایت تمام‌قد از رهبر خود ادامه می‌دهند؛ به طوری که وینیسیوس جونیور در آخرین مصاحبه خود از نیمار به عنوان «بت دوران کودکی‌اش» یاد کرد و حضور او را در کنار تیم ملی بسیار حیاتی دانست.

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