به گزارش ایلنا، در حالی که تنها چهار روز به نخستین بازی آرژانتین در جام جهانی مقابل الجزایر باقی مانده، لیونل اسکلونی، سرمربی تیم ملی، با خبرهای خوشی درباره بازیکنان مصدوم مواجه شده است. اگرچه او می‌داند که بسیاری از این بازیکنان هنوز آماده بازی کامل نیستند، اما تمرین کردن آن‌ها در کنار سایرین نشان‌دهنده پیشرفت خوب آن‌هاست.

به جز دیوید مارتینز که به تمرینات با دو دستکش بازگشته و اعلام کرده که "همه چیز خوب است"، و نیکولاس تاغلیافیکو که به دلیل "فشردگی در عضله" تقریباً برای بازی سه‌شنبه در کانزاس غیبت خواهد داشت، سایر بازیکنان توانستند به طور عادی تمرین کنند. یکی از بازیکنانی که لبخند را بر لب کادر فنی نشاند، لئاندرو پاردس بود که از زمان بازی بوکاجونیورز برابر دانشگاه کاتولیکا دچار کشیدگی در همسترینگ راست شده بود.

اگرچه او برای بازی با الجزایر در دسترس نخواهد بود، اما پیشرفت‌های خوبی داشته و می‌تواند برای بازی دوم این مرحله گروهی، که روز دوشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۴ به وقت ایران برابر اتریش در دالاس برگزار می‌شود، در نظر گرفته شود. همچنین حضور جولین آلوارز که درد ناشی از پیچ خوردگی مچ پای چپ خود را پشت سر گذاشته و نیکو پاز که روز پنج‌شنبه تمرینات خود را در باشگاه انجام داده و روز جمعه به میدان رفته، احساسات مثبتی را به وجود آورده است. نیکو گونزالس، ناهول مولینا و گونزالو مونتیل نیز از مصدومیت‌های خود بهبود یافته‌اند، هرچند که هنوز به شرایط مسابقه نرسیده‌اند.

دیوید مارتینز نیز وضعیت خاصی دارد. او همواره با تمرینات طراحی شده توسط مارتین توکالی فعال بوده تا از خطرات برای دست راست خود جلوگیری کند و از روز پنج‌شنبه، پس از انجام آزمایشات مثبت، شروع به استفاده از دستش کرده است که در فینال لیگ اروپا دچار شکستگی شده بود.

تمرین روز شنبه در صبح به وقت کانزاس و در میانه روز به وقت آرژانتین برگزار خواهد شد. پس از این تمرین، تنها دو جلسه برای آماده‌سازی برای نخستین بازی جهانی باقی خواهد ماند.

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