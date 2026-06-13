به گزارش ایلنا، دریافت گل اول مسابقه برای تیم میزبان بسیار سنگین و تلخ بود، چرا که چند لحظه قبل از آن، بهترین گلزن تاریخ این کشور یعنی جاناتان دیوید، فرصتی طلایی برای باز کردن قفل دروازه‌ها به دست آورده بود، اما این بازیکن ناکام یوونتوس توپ را دقیقاً به جایی کوبید که نیکولا واسیلی، سنگربان بوسنی ایستاده بود. صادقانه بگوییم، این یک ضربه به شدت ضعیف و ناامیدکننده بود و جسی مارش، سرمربی کانادا را در کنار زمین به مرز انفجار و خشم شدید رساند.

این سرمربی آمریکایی خیلی زود خونسردی خود را به دست آورد و تصمیم او برای فرستادن لارین به زمین در فاصله ۱۵ دقیقه مانده به پایان وقت قانونی بازی، به شکلی شگفت‌انگیز جواب داد. لارین که فصل گذشته را به صورت قرضی در ساوتهمپتون سپری کرده بود، تقریباً بلافاصله پس از ورودش تاثیرگذار ظاهر شد؛ او پاس پرومیس دیوید (دیگر بازیکن تعویضی تیم) را به خوبی کنترل کرد و با یک ضربه تماشایی از داخل محوطه جریمه که البته با برخورد به مدافع حریف کمی تغییر جهت داد، گل تساوی را به ثمر رساند. لارین حتی می‌توانست در آخرین ثانیه‌های بازی گل برتری میزبان مشترک مسابقات را هم بزند، اما دفاع درخشان بوسنیایی‌ها مانع از دبل این شماره ۹ باسابقه شد.

نمرات بازیکنان کانادا

خط دروازه و دفاع:

ماکسیم کرپو (۷/۱۰): اگر بخواهیم خیلی سخت‌گیرانه قضاوت کنیم، او روی گل بوسنی تسلط کاملی بر محوطه شش‌قدم خود نداشت، اما در نیمه دوم و در موقعیت تک‌به‌تک با اِرمِدین دمیروویچ، یک سیو بزرگ و نجات‌بخش انجام داد. این صحنه بدون شک نقطه عطف مسابقه بود.

آلیستر جانستون (۶/۱۰): با توجه به اینکه به دلیل دریافت کارت زرد زودهنگام روی لبه تیغ حرکت می‌کرد، در کارهای دفاعی موفق ظاهر شد.

لوک د فوگرول (۶/۱۰): در برخی صحنه‌ها در حفظ و به گردش درآوردن توپ کمی بی‌دقت بود، اما این مدافع ۲۰ ساله در مجموع روز خوبی را در خط دفاعی پشت سر گذاشت. او چند قطع توپ کلیدی داشت و با یک خطای تاکتیکی هوشمندانه برای متوقف کردن حمله خطرناک بوسنی، کارت زرد را به جان خرید.

درک کورنلیوس (۶/۱۰): این مدافع عضو باشگاه مارسی نیز مانند زوج خود در قلب خط دفاعی، در بازیسازی کاملاً بی‌نقص نبود، اما به خوبی توانست فضای حرکت را از مهاجمان بوسنی بگیرد و آن‌ها را تنها به چند ضدحمله محدود کند.

ریچی لاریا (۷/۱۰): یک نمایش پرجنب‌وجوش و فوق‌العاده از این مدافع چپ؛ او شاید چند بار در فاز دفاعی از موقعیت خود جا ماند، اما همیشه یک تهدید جدی در حملات بود و بسیار بدشانس بود که ضربه تماشایی‌اش پس از برخورد به کولاسیناچ به تیرک دروازه برخورد کرد.

خط هافبک:

تاجون بوکانان (۶/۱۰): او با سرعت بالای خود بارها خط دفاعی حریف را به زحمت انداخت و به همین دلیل تعویض زودهنگامش از سوی کادر فنی کمی غافلگیرکننده بود.

اسماعیل کونه (۷/۱۰): یک جنگ تمام‌عیار در میانه میدان به راه انداخت و نفوذ تماشایی و پا به توپ او بود که در نهایت جرقه گل تساوی‌بخش کانادا را زد.

استفن اوستاکیو (۶/۱۰): کاپیتان کانادا هر کاری از دستش برمی‌آمد برای بالا کشیدن تیمش انجام داد؛ او با چند شوت از راه دور شانس خود را امتحان کرد و ارسال پاس عمقی دیدنی او بود که موقعیت بزرگ لاریا را خلق کرد.

لیام میلر (۵/۱۰): نتوانست تاثیر خاصی روی جریان بازی بگذارد و تعویض او در اوایل نیمه دوم اصلاً عجیب نبود.

خط حمله:

جاناتان دیوید (۳/۱۰): ستاره و امید اول کانادایی‌ها تنها پس از گذشت یک ساعت از بازی تعویض شد؛ او پس از هدر دادن آن موقعیت طلایی در نیمه اول، هیچ حرفی برای اعتراض به این تعویض نداشت.

تانی اولوواسی (۶/۱۰): مهاجم ویارئال نسبت به زوج خود در خط حمله خطرات بسیار بیشتری روی دروازه حریف ایجاد کرد و بدشانس بود که ضربه سر او توسط نیکولا کاتیچ از روی خط مهار شد.

بازیکنان تعویضی و سرمربی:

جیکوب شفلبرگ (۶/۱۰): بعد از دقیقه ۶۰ به جای میلر کم‌اثر وارد زمین شد و یک ارسال بی‌نقص انجام داد که اولوواسی نزدیک بود آن را تبدیل به گل کند.

اهلی احمد (۶/۱۰): در دقیقه ۶۱ جایگزین بوکانان شد و از همان لحظه ورود خطرناک نشان داد.

پرومیس دیوید (۷/۱۰): به جای جاناتان دیوید وارد زمین شد و با دوندگی بالا، خط دفاعی حریف را آزار داد؛ او با یک پاس تک‌ضرب و تماشایی، پایه‌گذار گل لارین شد.

کایل لارین (۸/۱۰): بعد از ورود به زمین شبیه به بازیکنی بود که انگیزه‌های زیادی برای اثبات خود دارد؛ او با یک کنترل توپ فوق‌العاده و ضربه‌ای دقیق، یک تساوی ارزشمند را هدیه داد.

جاناتان اوسوریو (بدون نمره): در وقت‌های تلف‌شده به زمین آمد و فرصتی برای خودنمایی نداشت.

جسی مارش (۷/۱۰): کانادا در نیمه اول چندان درخشان نبود اما تعویض‌های شجاعانه این سرمربی آمریکایی در نیمه دوم کاملاً ورق را برگرداند. حالا او پیش از دیدار با قطر با یک چالش شیرین مواجه است؛ آیا لارین نباید فیکس بازی کند؟

منبع: گل

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