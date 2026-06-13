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خط و نشان شماره ۷ برای رقبای جام جهانی

خطبه قهرمانی وینیسیوس در آستانه نبرد مرگبار با مراکش

خطبه قهرمانی وینیسیوس در آستانه نبرد مرگبار با مراکش
کد خبر : 1798078
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فوق‌ ستاره تیم ملی برزیل، در آستانه دیدار حساس بامداد فردا مقابل مراکش، به هواداران سلسائو قول داد که این تیم تنها با هدف فتح جام قهرمانی به میدان آمده است.

به گزارش ایلنا، بامداد فردا در یکی از داغ‌ترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی برزیل باید به مصاف مراکش برود. رقیب آفریقایی سلسائو که در دوره گذشته عنوان شگفتی‌ساز بزرگ مسابقات را مال خود کرده بود، این بار نیز با توپ پر و حضور ستارگانی همچون براهیم دیاز و اشرف حکیمی، تهدیدی جدی برای یاران وینیسیوس به شمار می‌رود.

ستاره رئال مادرید با اعتمادبه‌نفس کامل از آمادگی تیمش برای این نبرد بزرگ سخن گفت و حتی شایعات تمدید قرارداد با باشگاهش را به بعد از تورنمنت موکول کرد.

خطبه قهرمانی وینیسیوس در آستانه نبرد مرگبار با مراکش

وینیسیوس با تاکید بر اینکه در این جام همه چیز از صفر شروع می‌شود، گفت: «برای قهرمانی آمده‌ایم. بازیکنان برجسته‌ای داریم و در ماه‌های اخیر پیشرفت کرده‌ایم. در جام جهانی همه چیز از صفر شروع می‌شود و مهم نیست چه کسی به فینال قبلی رسیده یا چه کسی قهرمان کوپا آمریکا شده است.»

خطبه قهرمانی وینیسیوس در آستانه نبرد مرگبار با مراکش

فرمول کارلتو در اردوی سلسائو

وینیسیوس همچنین به تاثیرگذاری بالای کادر فنی روی ذهنیت بازیکنان اشاره کرد و یادآور شد که تجربیات مربی بزرگش، برگ برنده آن‌ها در این مأموریت سنگین خواهد بود.

او در بخش پایانی صحبت‌های خود افزود: «مربی همیشه تأکید می‌کند که جزئیات کوچک جام جهانی را تعیین می‌کنند. بازی کردن زیر نظر کارلو آنچلوتی به من آرامش و اعتماد به نفس زیادی می‌دهد. می‌خواهم از تورنمنت لذت ببرم و به تیم کمک کنم. مهم نیست چند گل می‌زنم، مهم این است که تا کجا پیش می‌رویم.» تمدید با رئال؟ در حال حاضر تمرکزم روی تیم ملی است. درباره رئال مادرید پس از جام جهانی صحبت خواهم کرد.

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