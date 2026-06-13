نکست لول قهرمان نخستین دوره لیگ برتر پدل استان تهران شد

به گزارش ایلنا، این مسابقات با حضور پنج تیم و جمعی از برترین بازیکنان پدل استان تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه خردادماه برگزار شد. رقابت‌ها به همت انجمن پدل استان تهران و با همکاری شرکت «راهبرد و لزوم ورزش (Rulo)» در باشگاه پدل هیلز سعادت‌آباد، واقع در مجموعه تنیس خداداد، برگزار شد.

لیگ برتر پدل استان تهران به عنوان نخستین دوره رسمی این رقابت‌ها، با هدف ساماندهی مسابقات، ایجاد فضای رقابتی منظم و توسعه این رشته در سطح استان برگزار شد و مورد استقبال ورزشکاران قرار گرفت.

رشته پدل که در سال‌های اخیر در جهان با رشد چشمگیری مواجه بوده، در ایران نیز روند رو به رشدی را تجربه می‌کند و با افزایش علاقه ورزشکاران و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زیرساخت‌های آن در حال توسعه است.

برگزاری این لیگ را می‌توان گامی مهم در مسیر ارتقای سطح فنی بازیکنان و شناسایی استعدادهای جدید در این رشته دانست. پدل در حال حاضر زیر نظر فدراسیون تنیس فعالیت می‌کند و روند توسعه آن در کشور همچنان ادامه دارد.

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