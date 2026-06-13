آمریکا 4 - 1 پاراگوئه | آغاز پرقدرت یانکی های میزبان

به گزارش ایلنا، سومین میزبان مسابقات جام جهانی 2026 یعنی تیم ملی فوتبال آمریکا در نخستین دیدار از گروه D این رقابت‌ها، از ساعت 4:30 امروز (شنبه - به وقت تهران) به مصاف تیم ملی پاراگوئه رفت که این دیدار با نتیجه 4 بر یک به سود آمریکا پایان یافت.

نفوذ کریستین پولیسیک به داخل محوطه جریمه پاراگوئه در دقیقه 7 بازی و پاس در عرض او، در شلوغی در دهانه دروازه باعث اشتباه دامیان بوبادیلا شد تا این بازیکن نخستین گل به خودی جام 2026 را به ثبت برساند.

آمریکایی‌ها در دقیقه 29 توسط فولارین بالوگون به گل رسیدند که آفساید اعلام شد، اما همین بازیکن 2 دقیقه بعد گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا برتری آمریکا در 45 دقیقه نخست افزایش پیدا کند. این بازیکن در دقیقه 5+45 نیز موفق به گلزنی شد تا اولین بازیکن دو گله جام بیست‌وسوم لقب بگیرد.

شاگردان پوچتینو در نیمه دوم تیم برتر میدان بودند و بارها توانستند روی دروازه پاراگوئه موقعیت ایجاد کنند که توپ‌های‌شان با بی‌دقتی بازیکنان این تیم راهی به دروازه نداشت. در دقیقه 73 و در یکی از معدود دفعاتی که پاراگوئه به دروازه میزبان جام جهانی نزدیک شده بود، موریسیو توانست تک گل پاراگوئه‌ای‌ها به ثمر برساند تا به نوعی تنها بتوانند اختلاف را کم کنند.

این پایان کار نبود و جیووانی رینا در دقیقه 7+90، دروازه پاراگوئه را با ضربه‌ای بیرون پای زیبا گشود و شکست را برای نماینده آمریکای جنوبی سنگین‌تر کرد.

دنی دزموند مک‌کلی هلندی قضاوت این دیدار را برعهده دارد که در نیمه اول خوان خوزه کاسرس، میگوئل آلمیرون، دیگو گومز و آلکس آرسه از پاراگوئه و تایلر آدامز کارت زرد نشان داد.

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