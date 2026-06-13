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ولی‌زاده: این برد را به مردم عزیز ایران تقدیم می‌کنیم

ولی‌زاده: این برد را به مردم عزیز ایران تقدیم می‌کنیم
کد خبر : 1798018
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مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران برد مقابل آرژانتین را به مردم عزیز ایران تقدیم کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم همین مسیر و روند را ادامه دهیم.

به گزارش ایلنا، محمد ولی‌زاده پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل آرژانتین اظهار کرد: خداروشکر توانستیم این بازی را ببریم. در دو مسابقه گذشته با وجود اینکه عملکرد خوبی داشتیم، نتوانستیم نتیجه لازم را بگیریم و بعضی اشتباهات تیمی باعث شد برد را از دست بدهیم.

وی افزود: خوشبختانه در این مسابقه شروع خوبی داشتیم و توانستیم روند بازی را مدیریت کنیم و در لحظات مختلف تمرکزمان را حفظ کنیم.

ولی‌زاده در پایان گفت: این برد را به مردم عزیز ایران تقدیم می‌کنیم و امیدوارم بتوانیم همین مسیر و روند را ادامه دهیم. هدف ما این است که در ادامه مسابقات بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم و بتوانیم نتایجی بگیریم که باعث خوشحالی مردم شویم.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۴ خرداد در چهارمین و آخرین مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها به مصاف بلژیک می‌رود.

 

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