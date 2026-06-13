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نصری: روی توپ‌های برگشتی خیلی خوب عمل کردیم

نصری: روی توپ‌های برگشتی خیلی خوب عمل کردیم
کد خبر : 1798017
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دریافت‌کننده تیم ملی والیبال ایران، گفت: خوشبختانه بچه‌ها در همه فاکتورها عملکرد خوبی داشتند و مخصوصا روی توپ‌های برگشتی توانستیم خیلی خوب کار کنیم و از موقعیت‌ها استفاده کنیم.

به گزارش ایلنا، مبین نصری پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل آرژانتین اظهار کرد: اول از همه به همه بچه‌ها خسته نباشید می‌گویم. واقعا عملکرد تیم خیلی خوب بود و همه بازیکنان با تمرکز و کیفیت بالا کار کردند.

وی افزود: همان‌طور که می‌دانید بازی دیروز مقابل بلغارستان را واگذار کردیم اما همان‌جا در رختکن با هم هم‌قسم شدیم که بازی بعد را خوب انجام دهیم، برنده شویم و با دست پر از زمین خارج شویم.

دریافت‌کننده تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: خوشبختانه بچه‌ها در همه فاکتورها عملکرد خوبی داشتند و مخصوصا روی توپ‌های برگشتی توانستیم خیلی خوب کار کنیم و از موقعیت‌ها استفاده کنیم.

نصری در پایان گفت: طبق آنالیزهایی که انجام داده بودیم، برنامه‌های فنی را خیلی خوب در زمین اجرا کردیم و توانستیم نمایش خوبی ارائه دهیم. امیدوارم در بازی مقابل بلژیک هم عملکرد خوبی داشته باشیم و بتوانیم دل مردم را شاد کنیم.

 

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