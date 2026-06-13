‌ناصری: با همدلی برنده این بازی شدیم

به گزارش ایلنا، سید عیسی ناصری بعد از پیروزی مقابل آرژانتین گفت: می‌دانستیم که باید امروز ببریم. واقعاً همه بچه‌ها همدل بودیم که یک بازی خوب ارائه بدهیم تا بتوانیم دل هم‌وطنان‌مان و همه کسانی که بازی ما را می‌بینند و آن‌هایی که ما را دوست دارن را از بازی‌مان شاد کنیم.

مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: واقعاً امروز این را نشان دادیم که همه‌مان همدل هستیم و هر کاری که بخواهیم می‌توانیم انجام دهیم؛ با همدلی‌مان، با کنار هم بودن‌مان، با تلاشی که می‌کنیم، با آنالیزی که انجام دادیم و همه کارهایی که بتوانیم در زمین انجام دهیم، واقعاً کم نمی‌گذاریم. خدا را شکر توانستیم بازی را سه بر صفر به نفع خودمان تمام کنیم. کادر ما خیلی کار و تلاش می‌کند و آنالیز تیم‌های مقابل را انجام می‌دهد و احساس می‌کنم بچه‌ها هم امروز خیلی خوب بازی کردند.

ناصری در پایان گفت: بیشتر حسم این است که همدل بودن‌مان باعث شد بتوانیم بازی را خیلی خوب ارائه بدهیم و بتوانیم بازی را به نفع خودمان تمام کنیم.

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