خودنمایی ویژه: آنجلوتی به زبانهای مختلف در نشست خبری
سرمربی جذاب این تورنمنت قطعا کارلو آنجلوتی روی نیمکت تیم ملی برزیل است که اکنون در 67 سالگی نگاهها را در نشست خبری پیش از اولین جدال این تیم به خود جلب کرد.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا، در آستانه نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، تواناییهای زبانی خود را به نمایش گذاشت و به سوالات خبرنگاران به پنج زبان مختلف پاسخ داد.
او در کنفرانس خبری قبل از دیدار تیم ملی برزیل با مراکش، که روز شنبه ساعت ۱۹ به وقت ایران در استادیوم نیوجرسی/نیویورک برگزار میشود، نشان داد که علاوه بر مهارتهای فنی و مدیریتی، در زبانآموزی نیز توانمند است. او در این نشست ابتدا به زبان پرتغالی صحبت کرد و به طور معمول کلمات اسپانیایی را نیز به کار برد. اما در ادامه و در پاسخ به سوالات خبرنگاران خارجی، به زبانهای دیگر نیز تسلط خود را نشان داد.
این سرمربی در پاسخ به یکی از خبرنگاران مراکشی به زبان فرانسوی، که در زمان هدایت پاریسنژرمن آموخته بود، صحبت کرد و سپس به زبان انگلیسی، که از زمان مربیگریاش در چلسی به خوبی آن را فراگرفته، پاسخ داد. همچنین در پاسخ به سوال یکی از هموطنانش درباره وضعیت نیمار، به زبان ایتالیایی گفت: «نیمار به شدت در حال کار کردن است تا هر چه سریعتر به تمرینات بازگردد. انتظار داریم او در هفته آینده به گروه ملحق شود. زمانی که نیمار را دعوت میکنیم، تنها به خاطر کیفیت فنیاش نیست، بلکه به خاطر تجربه و الگوی مثبتی که برای جوانان این گروه میتواند باشد.»
آنچلوتی در کتاب خود با عنوان «رهبری آرام»، بر اهمیت تسلط به زبان کشور محل کار تأکید کرده و آن را راهی برای ادغام در فرهنگ محلی و نشان دادن احترام به مردم و نهادها میداند. او در سال گذشته که به برزیل آمد، به دنبال یک معلم خصوصی بود و در یک ماه بیش از ۲۰ جلسه زبان برگزار کرد.