ویسنتین: ایران واقعا تیم خوب و قدرتمندی است

به گزارش ایلنا، لوسیانو ویسنتین دریافت کننده‌ قدرتی تیم ملی والیبال آرژانتین در پایان دیدار برابر ایران گفت: به نظر من بازی خوبی بود. درست است که نتیجه سه بر صفر شد، اما ایرانی‌ها واقعاً تیم بسیار خوبی هستند. فکر می‌کنم بازیکنان بسیار باکیفیتی دارند.

ویسنتین در ادامه گفت: تیم آرژانتین یک دوره و روند جدید را با سرمربی جدید، بازیکنان جدید، بازیکنان جوان و همچنین بازیکنان باتجربه آغاز کرده است. بنابراین باید به هماهنگی و ریتم مناسب برسیم، اما با این حال فکر می‌کنم بازی خوبی بود.

ستاره تیم ملی والیبال آرژانتین در پایان تاکید کرد: نتیجه سه بر صفر شد، اما معتقدم این مسابقه به ما کمک خواهد کرد که در ادامه این هفته و همچنین در مسابقات آینده پیشرفت کنیم و بهتر شویم.

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