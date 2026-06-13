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ویسنتین: ایران واقعا تیم خوب و قدرتمندی است

ویسنتین: ایران واقعا تیم خوب و قدرتمندی است
کد خبر : 1798012
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دریافت کننده‌ قدرتی تیم ملی والیبال آرژانتین، گفت: به نظر من بازی خوبی بود. درست است که نتیجه سه بر صفر شد، اما ایرانی‌ها واقعاً تیم بسیار خوبی هستند. فکر می‌کنم بازیکنان بسیار باکیفیتی دارند.

به گزارش ایلنا، لوسیانو ویسنتین دریافت کننده‌ قدرتی تیم ملی والیبال آرژانتین در پایان دیدار برابر ایران گفت: به نظر من بازی خوبی بود. درست است که نتیجه سه بر صفر شد، اما ایرانی‌ها واقعاً تیم بسیار خوبی هستند. فکر می‌کنم بازیکنان بسیار باکیفیتی دارند.

ویسنتین در ادامه گفت: تیم آرژانتین یک دوره و روند جدید را با سرمربی جدید، بازیکنان جدید، بازیکنان جوان و همچنین بازیکنان باتجربه آغاز کرده است. بنابراین باید به هماهنگی و ریتم مناسب برسیم، اما با این حال فکر می‌کنم بازی خوبی بود.

ستاره تیم ملی والیبال آرژانتین در پایان تاکید کرد: نتیجه سه بر صفر شد، اما معتقدم این مسابقه به ما کمک خواهد کرد که در ادامه این هفته و همچنین در مسابقات آینده پیشرفت کنیم و بهتر شویم.

 

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