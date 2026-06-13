داستان جذاب ستاره آمریکا: زایمان بدموقع و پاسپورت ایالت متحده!

به گزارش ایلنا، فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایالات متحده، در دیدار برابر پاراگوئه با دو گل در نیمه اول، نقش کلیدی در پیروزی ۳ بر ۰ تیمش ایفا کرد.

شاگردان پوچوتینو با نمایشی دلپذیر موفق شدند در نیمه اول جدال با پاراگوئه کار را برای حریف غیرممکن برای بازگشت کنند. این در حالی بود که ستاره اول 45 دقیقه ابتدایی کسی نبود به جز فولارین!

بالوگون ۲۴ ساله که در حال حاضر برای باشگاه موناکو فرانسه بازی می‌کند، در این بازی در نیمه اول دو گل به ثمر رساند. نکته جالب این است که او به طور تصادفی در ایالات متحده به دنیا آمده است و اکنون پیراهن تیم ملی این کشور را بر تن کرده است.

بالوگون هنوز در رحم مادرش بود که او به همراه خانواده‌اش به نیویورک سفر کرد. اما سفر بازگشت آنها به دلیل عدم اجازه شرکت هواپیمایی برای سوار شدن به خاطر اندازه شکم مادرش و نزدیکی به زمان زایمان، به تأخیر افتاد. در نتیجه، بالوگون در بروکلین به دنیا آمد و چند ماه بعد به لندن نقل مکان کرد، جایی که عشقش به فوتبال شکل گرفت و در رده‌های سنی آرسنال پرورش یافت.

او به خاطر محل تولدش می‌توانست برای آمریکا بازی کند، به خاطر والدین نیجریه‌ای‌اش برای نیجریه و به خاطر زندگی در لندن برای انگلیس. جالب‌تر اینکه در رده‌های پایه هم برای آمریکا و هم برای انگلیس بازی کرده بود.

در سال ۲۰۲۳ وقتی هنوز تصمیمش را نگرفته بود، هواداران آمریکا در شبکه‌های اجتماعی زیر تمام پست‌هایش پرچم آمریکا می‌گذاشتند. حتی وقتی به اورلاندو سفر کرده بود، بعضی هواداران از روی لوکیشن عکس‌های اینستاگرامش محل حضورش را پیدا کردند و مستقیم از او خواستند برای آمریکا بازی کند! خود بالوگان بعدها گفت این استقبال روی تصمیمش تاثیر زیادی گذاشت.

او محصول آکادمی آرسنال بود، اما هرگز فرصت واقعی در تیم اصلی پیدا نکرد. سپس به صورت قرضی به ریمس فرانسه رفت و ناگهان ۲۱ گل در لیگ فرانسه زد و تبدیل به یکی از داغ‌ترین مهاجمان جوان اروپا شد. همین فصل انفجاری باعث شد موناکو برای خریدش بیش از ۴۰ میلیون دلار هزینه کند.

سال‌ها بود آمریکا مهاجم نوک کلاس جهانی نداشت. بعد از انتخاب بالوگان، بسیاری از کارشناسان آمریکایی او را «قطعه گمشده» نسل طلایی آمریکا نامیدند. او در فصل ۲۶-۲۰۲۵ با پیراهن موناکو به رکورد بیشترین گل یک بازیکن آمریکایی در یک فصل لیگ قهرمانان اروپا رسید و از رکورد کریستین پولیسیچ عبور کرد.

تقریبا هیچ‌کس در رختکن او را «فولارین» صدا نمی‌زند؛ همه به او می‌گویند «فلو». لقبی که از دوران آکادمی آرسنال همراهش مانده است. مهاجم اول آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶، نه در آمریکا بزرگ شده، نه در لیگ آمریکا بازی کرده و نه حتی لهجه آمریکایی دارد! فولارین بالوگان فقط یک ماه از زندگی‌اش را در آمریکا گذراند، اما حالا به ستاره اول گلزنی میزبان جام جهانی تبدیل شده است و در دیدار ابتدایی نیز نشان داد این امیدواری بی‌دلیل نیست.

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