خانزاده: با وجود خستگی زیاد، برای برد مقابل آرژانتین به زمین رفتیم

به گزارش ایلنا، پوریا حسین‌خانزاده پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل آرژانتین اظهار کرد: اول از همه به همه بچه‌ها و اعضای کادر فنی خسته نباشید می‌گویم. بازی خوبی بود و به نظرم عملکرد تیم خیلی خوب بود؛ از همان ابتدای مسابقه هم خیلی خوب شروع کردیم.

وی افزود: آرژانتین یکی از تیم‌های خوب دنیاست و در رنکینگ هم جایگاه خوبی دارد، اما امروز آمده بودیم که ببریم و این برد برایمان لازم بود.

دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی ایران ادامه داد: خستگی زیادی در بدن بازیکنان وجود دارد؛ بالاخره سه بازی پشت سر هم انجام دادیم و شرایط ساده‌ای نداشتیم. از طرف دیگر آرژانتین هم تیم جوان و باانگیزه‌ای دارد و کار را سخت کرده بود.

حسین‌خانزاده عنوان کرد: با این حال بچه‌ها با وجود تمام خستگی‌ها تلاش کردند بهترین عملکردشان را ارائه دهند و خوشبختانه توانستیم به برد برسیم. این پیروزی از نظر روحی هم برای تیم خیلی مهم بود و خدارا شکر توانستیم در رنکینگ هم شرایط بهتری پیدا کنیم. امیدوارم بتوانیم همین روند را ادامه دهیم و در بازی‌های بعدی هم نتایج خوبی بگیریم.

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