به گزارش ایلنا، لوسیانو دچکو بعد از شکست آرژانتین برابر ایران اظهار کرد: ایران فوق‌العاده بود. به نظر من مربی پیاتزا، با بازیکنان جوان کار شگفت‌انگیزی انجام داده است. فکر می‌کنم آن‌ها والیبال بسیار خوبی بازی کردند؛ از نظر فنی بسیار خوب بودند، تاکتیک مناسبی داشتند و البته قدرت بالایی هم نشان دادند.

دچکو در ادامه گفت: به نظر من ما هم بازی خیلی خوبی انجام دادیم. شاید در ست اول و ست سوم فرصت‌هایی داشتیم که می‌توانستیم بازی را طولانی‌تر کنیم یا شرایط را به نفع خودمان تغییر دهیم، اما به هر حال به ایران تبریک می‌گویم. فکر می‌کنم امروز والیبال بسیار خوبی ارائه کردند.

پاسور تیم ملی والیبال آرژانتین تاکید کرد: برای ما، این فصل واقعاً سخت است، اما تلاش می‌کنیم هماهنگی بیشتری پیدا کنیم و کمی بهتر بازی کنیم. چند هم‌تیمی و بازیکن جدید داریم. بعضی از آن‌ها برای اولین بار در این سطح بازی می‌کنند، بنابراین فکر می‌کنم به مرور پیشرفت خواهیم کرد. امروز سخت بود و این آخر هفته هم سخت خواهد بود، اما فکر می‌کنم در هفته دوم، با بازگشت و اضافه شدن برخی بازیکنان دیگر به تیم، بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

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