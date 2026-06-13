به گزارش ایلنا، عرشیا به‌نژاد پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل آرژانتین اظهار کرد: بازی خیلی خوبی بود و از قبل هم می‌دانستیم مسابقه سختی پیش رو داریم. بعد از بازی‌ بدی که مقابل بلغارستان داشتیم، همه تیم هم‌قسم شدیم که این مسابقه را ببریم، پیروز شویم و دل مردم را شاد کنیم.

وی افزود: بچه‌ها واقعا عالی بازی کردند و جا دارد دست تک‌تک‌شان را ببوسم. خوشحالم که توانستیم تیم آرژانتین را با نتیجه سه بر صفر شکست دهیم و به روزهای خوب‌مان برگردیم.

پاسور تیم ملی ایران درباره شرایط جسمانی خود گفت: یکی دو روز است که تب و لرز شدید دارم و حتی الان هم به زور صحبت می‌کنم. گلودرد دارم و دو سه روز است که نتوانستم درست غذا بخورم. حدود چهار کیلو هم وزن کم کردم؛ این‌قدر که پیاتزا گفته بود وزن کم کن، انجام شد.

به‌نژاد ادامه داد: تا دو ساعت قبل از بازی در بیمارستان بودم و حتی یکی از اعضای کادر فنی هم کنارم حضور داشت. بستری بودم و چند آمپول آنتی‌بیوتیک تزریق کردند تا حداقل درد نداشته باشم و بتوانم برای تیم بازی کنم.

وی در پایان گفت: نیاز داشتیم به روزهای خوب‌مان برگردیم و امیدوارم بتوانیم همین روند را ادامه دهیم و در بازی‌های بعدی هم نتیجه خوبی بگیریم.

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