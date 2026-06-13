رسمی: واکنش وینیسیوس به تمدید قرارداد با رئال مادرید

به گزارش ایلنا، وینیسوس جونیور در کنفرانس خبری پیش از بازی تیم ملی برزیل مقابل مراکش در استادیوم مت لایف نیوجرسی، گفت: "اکنون با تیم ملی هستم و تمامی مسائل مربوط به رئال مادرید بعد از پایان جام جهانی بررسی خواهد شد. در حال حاضر تمام تمرکزم بر روی این رقابت‌هاست."

این بازیکن رئال مادرید افزود: "فقط می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و به همه نشان دهم که می‌توانیم قهرمان شویم." او همچنین تأکید کرد که در حال حاضر در بهترین شرایط فیزیکی و تکنیکی قرار دارد و به دلیل عدم مصدومیت در طول فصل گذشته، احساس خوبی دارد.

وینیسوس با اشاره به بازگشت کارلو آنچلوتی به کادر فنی تیم ملی برزیل، گفت: "این موضوع به من اعتماد به نفس زیادی می‌دهد تا بتوانم موفقیت‌هایی که در رئال مادرید کسب کرده‌ام را با تیم ملی تکرار کنم."

او همچنین تصریح کرد: "امیدوارم تاریخ کشورم را تغییر دهم. من در مورد گل یا پاس گل صحبت نمی‌کنم، بلکه در مورد ایجاد اعتماد به نفس در تیم و پیروزی که مهم‌ترین چیز است، صحبت می‌کنم."

این بازیکن برزیلی در ادامه افزود: "من اینجا نیستم که بهترین بازیکن تورنمنت شوم، بلکه برای کمک به برزیل در کسب پیروزی آمده‌ام." او همچنین به بهبود عملکرد تیم ملی مراکش در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: "مراکش تیمی است که می‌تواند شگفتی‌ساز شود."

در پایان، وینیسوس درباره وضعیت نیمار نیز صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که او هر چه زودتر از مصدومیتش بهبود یابد و دوباره پیراهن تیم ملی برزیل را بپوشد. او گفت: "تمام حرکات و تکنیک‌هایی که یاد گرفتم به خاطر مشاهده نیمار بوده است و سعی کردم در زمین مانند او عمل کنم."

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