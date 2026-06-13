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رسمی: واکنش وینیسیوس به تمدید قرارداد با رئال مادرید

رسمی: واکنش وینیسیوس به تمدید قرارداد با رئال مادرید
کد خبر : 1797986
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ستاره برزیلی تیم ملی فوتبال کشورش، وینیسوس جونیور، اعلام کرد که هدفش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ تغییر تاریخ فوتبال برزیل و نشان دادن قابلیت قهرمانی این تیم است و به مسائل مربوط به تمدید قراردادش با رئال مادرید تا پایان این رقابت‌ها توجهی ندارد.

به گزارش ایلنا، وینیسوس جونیور در کنفرانس خبری پیش از بازی تیم ملی برزیل مقابل مراکش در استادیوم مت لایف نیوجرسی، گفت: "اکنون با تیم ملی هستم و تمامی مسائل مربوط به رئال مادرید بعد از پایان جام جهانی بررسی خواهد شد. در حال حاضر تمام تمرکزم بر روی این رقابت‌هاست."

این بازیکن رئال مادرید افزود: "فقط می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و به همه نشان دهم که می‌توانیم قهرمان شویم." او همچنین تأکید کرد که در حال حاضر در بهترین شرایط فیزیکی و تکنیکی قرار دارد و به دلیل عدم مصدومیت در طول فصل گذشته، احساس خوبی دارد.

وینیسوس با اشاره به بازگشت کارلو آنچلوتی به کادر فنی تیم ملی برزیل، گفت: "این موضوع به من اعتماد به نفس زیادی می‌دهد تا بتوانم موفقیت‌هایی که در رئال مادرید کسب کرده‌ام را با تیم ملی تکرار کنم."

او همچنین تصریح کرد: "امیدوارم تاریخ کشورم را تغییر دهم. من در مورد گل یا پاس گل صحبت نمی‌کنم، بلکه در مورد ایجاد اعتماد به نفس در تیم و پیروزی که مهم‌ترین چیز است، صحبت می‌کنم."

این بازیکن برزیلی در ادامه افزود: "من اینجا نیستم که بهترین بازیکن تورنمنت شوم، بلکه برای کمک به برزیل در کسب پیروزی آمده‌ام." او همچنین به بهبود عملکرد تیم ملی مراکش در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: "مراکش تیمی است که می‌تواند شگفتی‌ساز شود."

در پایان، وینیسوس درباره وضعیت نیمار نیز صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که او هر چه زودتر از مصدومیتش بهبود یابد و دوباره پیراهن تیم ملی برزیل را بپوشد. او گفت: "تمام حرکات و تکنیک‌هایی که یاد گرفتم به خاطر مشاهده نیمار بوده است و سعی کردم در زمین مانند او عمل کنم."

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