واکنش گلزن تاریخی کانادا به گل جذاب مقابل بوسنی
لاری، مهاجم ۳۱ ساله کانادایی، پس از ترک فاینورد و پیوستن به ساوتهمپتون، در جام جهانی ۲۰۲۲ با گلزنی خود تاریخساز شد و نخستین امتیاز کشورش را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، در حالی که لاری در فاینورد نتوانسته بود عملکرد مطلوبی از خود نشان دهد، اما پس از انتقال به ساوتهمپتون در نیمه دوم فصل گذشته، به اوج بازگشته است. او در دیدار اخیر تیم ملی کانادا در جام جهانی، تنها ۱۲۱ ثانیه در زمین بود که در دقیقه ۷۸ با چرخشی زیبا از مدافع حریف عبور کرد و با اولین لمس توپ خود، گل تساوی را به ثمر رساند. این گل باعث شادی و هیجان زیادی در میان هواداران کانادایی حاضر در تورنتو شد.
لاری در مصاحبهای پس از بازی به وبسایت فیفا گفت: «این برای من بسیار خاص بود. من آماده بودم تا به میدان بیایم و به تیم کمک کنم.» او همچنین به تلاشهایش برای کسب تساوی اشاره کرد و افزود: «فکر میکردم گلها به ثمر خواهند رسید. من زمانی که کانادا به من نیاز دارد گل میزنم و همیشه این کار را کردهام.»
این مهاجم سابق فاینورد ابراز تاسف کرد که در بازی مقابل بوسنی در ترکیب اصلی نبود و امیدوار است که در دیدارهای آینده مقابل قطر و سوئیس از سوی سرمربیاش، جسی مارش، فرصت بازی پیدا کند. او در ادامه گفت: «من میخواهم در هر بازی شرکت کنم. من در باشگاه (ساوتهمپتون) سخت کار کردهام تا در هر بازی بازی کنم، اما گاهی اوقات کنترل بر این موضوع در دست شما نیست. ما باید متمرکز بمانیم. ما در خانه بازی میکنیم و باید تا حد امکان تلاش کنیم.»