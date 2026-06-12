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مکالمه تلفنی ترامپ با پوچوتینو: شما فوق العاده هستید!

مکالمه تلفنی ترامپ با پوچوتینو: شما فوق العاده هستید!
کد خبر : 1797981
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رییس جمهور آمریکا در آستانه دیدار تیم ملی این کشور مقابل پاراگوئه طی تماسی با اردوی این تیم و سرمربی‌اش برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ روز پنج‌شنبه با مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا تماس گرفت تا برای آغاز جام جهانی آرزوی موفقیت کند. تیم ملی آمریکا در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف پاراگوئه می‌رود که این دیدار امروز (۱۲ ژوئن) ساعت ۲۲ به وقت ایران در ورزشگاه لس آنجلس برگزار خواهد شد. این بازی در چارچوب دور نخست گروه D برگزار می‌شود.

ترامپ در این تماس گفت: «می‌خواهم بگویم که شما یک فرد فوق‌العاده و یک مربی فوق‌العاده هستید. من با رکوردها و موفقیت‌های شما آشنا هستم و می‌دانم که بازیکنانتان چقدر خوب هستند. فکر می‌کنم شما شانس بسیار خوبی برای پیشرفت دارید. برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم.»

پوچتینو، سرمربی آرژانتینی، که به وضوح تحت تأثیر قرار گرفته بود، پاسخ داد: «از حمایت شما متشکرم. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا شما و کل کشور را افتخار کنیم.»

در دور دوم مرحله گروهی، تیم ملی آمریکا به مصاف استرالیا خواهد رفت که این بازی در تاریخ ۱۹ ژوئن ساعت ۱۶ به وقت ایران در سیاتل برگزار می‌شود. آخرین بازی این مرحله نیز در تاریخ ۲۵ ژوئن ساعت ۲۳ به وقت ایران برابر ترکیه در لس آنجلس خواهد بود.

ایالات متحده برای دومین بار میزبان جام جهانی است. در سال ۱۹۹۴، این تیم در مرحله یک‌هشتم نهایی توسط برزیل حذف شد و در آخرین دوره این رقابت‌ها در قطر نیز در همان مرحله به هلند باخت. بهترین عملکرد تیم ملی آمریکا در نخستین جام جهانی در سال ۱۹۳۰ بود که به مرحله نیمه‌نهایی رسید.

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