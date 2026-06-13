کارلو آنچلوتی: اسپانیا گزینه اصلی قهرمانی نیست
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، در کنفرانس خبری اخیر خود به تحلیل وضعیت رقابتها در جام جهانی پرداخت و تأکید کرد که هیچ تیمی به عنوان گزینه قهرمانی مشخصی وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، آنچلوتی در این کنفرانس که به زبان پرتغالی و اسپانیایی برگزار شد، با اشاره به مسئولیت و افتخار نمایندگی از تیم ملی برزیل، گفت: "این یک مسئولیت بزرگ است و لحظهای زیبا در تاریخ من به شمار میآید." او همچنین به کیفیت بالای تیمهای رقیب، از جمله مراکش، اشاره کرد و افزود: "برزیل میتواند با هر تیمی در جهان رقابت کند و ما به کیفیت و تجربه خود اعتماد کامل داریم."
این مربی ایتالیایی در پاسخ به سوالی درباره ترس گفت: "ترس بخشی از فوتبال است. اگر از یک شیر نترسید، آن را به عنوان یک گربه میبینید و این یک مشکل است." او همچنین به اهمیت بازیکنان مراکشی و کیفیت بالای آنها در سطح بینالمللی اشاره کرد.
آنچلوتی در پاسخ به این سوال که آیا او بهترین گزینه برای هدایت برزیل است، با صداقت گفت: "سخت است که بگویم آیا من مربی ایدهآل برای برزیل هستم، اما میدانم که تمام تلاش خود را برای موفقیت انجام میدهم." او همچنین به اهمیت ضربات ایستگاهی در فوتبال اشاره کرد و گفت که تیمش این نوع حرکات را در تمرینات اخیر تمرین کرده است.
وی در ادامه به وضعیت نایمار پرداخت و گفت: "نایمار به شدت در حال کار کردن است تا هر چه زودتر به تیم بازگردد. او به خاطر کیفیت و تجربهاش برای جوانان این گروه بسیار مهم است." آنچلوتی همچنین به بازی با مراکش اشاره کرد و گفت: "این بازی جذابی خواهد بود."
در پاسخ به سوالی درباره تیم ملی اسپانیا، آنچلوتی با قاطعیت گفت: "اسپانیا گزینه اصلی برای قهرمانی نیست، زیرا در این جام جهانی هیچ گزینه اصلی وجود ندارد. این یک جام جهانی بسیار متعادل خواهد بود که در آن بسیاری از تیمها شانس رقابت تا پایان را دارند."