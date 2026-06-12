جام جهانی ۲۰۲۶؛
کانادا 1 - 1 بوسنی | میزبان از شکست فرار کرد
تیم ملی فوتبال کانادا با تساوی مقابل بوسنی، نخستین امتیاز خود در تاریخ جام جهانی را رقم زد.
به گزارش ایلنا، در سومین دیدار از رقابتهای فوتبال جام جهانی 2026، از ساعت 22:30 امشب (جمعه - به وقت تهران) تیمهای ملی کانادا و بوسنی هرزگوین در نخستین دیدار از گروه B این رقابتها، در ورزشگاه بیاماو فیلد تورنتو به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک-یک خاتمه یافت.
یوو لوکیچ در دقیقه 21 روی ارسال از نقطه کرنر، با ضربه سر دروازه یکی از میزبانهای جام جهانی 2026 را باز کرد تا تیمش مسابقات را با یک امتیاز مهم مقابل میزبان رقابتها آغاز کند. کانادا که پیش از این 2 بار سابقه حضور در جام جهانی 1986 مکزیک و 2022 قطر داشته است و از این 2 حضور 6 شکست حاصل کارش بود، طلسمش را بالأخره در خانه خود شکست و با گل تساویبخش کایل لارین در دقیقه 78، به نخستین امتیاز خود در سومین حضور در جام جهانی دست یافت.
کاناداییها در نیمه اول، بازی را خیلی هجومی آغاز کردند و در 20 دقیقه ابتدایی میتوانستند در چند موقعیت به گل برسند که با سهلانگاری بازیکنان این تیم فرصتها از دست رفت و در ادامه این تیم بوسنی بود که توانست روی تک موقعیت خود از روی ضربه کرنر به گل برتری نیمه نخست دست پیدا کند.
در نیمه دوم نیز تیم میزبان همان روال نیمه اول را ادامه داد و 45 دقیقه دوم با برتری میزبان آغاز شد. سرخپوشان به دنبال جبران گل خورده، بارها موقعیتهایی را روی دروازه بوسنی ایجاد کردند که در نهایت توانستند در دقیقه 78 کار را به تساوی بکشانند.
قضاوت این بازی برعهده فاکوندو تلو از آرژانتین بود که در نیمه اول آلیستر جانستون و لوک د فوژرولس از کانادا و ارمدین دمیروویچ، یوو لوکیچ و نیکولا کاتیچ از بوسنی را با کارت زرد جریمه کرد.