شگفتی بزرگ به سبک زلاتان
رونمایی ابراهیموویچ از تیم محبوبش در جام جهانی ۲۰۲۶
زلاتان ابراهیموویچ، گلزن افسانهای و بازنشسته فوتبال سوئد، با اشاره به ریشههای خانوادگی خود اعلام کرد که در این تورنمنت از تیم ملی کرواسی حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، زلاتان ابراهیموویچ بار دیگر توجه دنیای فوتبال را به خود جلب کرد، اما این بار در خارج از مستطیل سبز. بهترین گلزن تاریخ فوتبال سوئد با ۶۲ گل ملی، در ۴۴ سالگی اولین تجربه خود را به عنوان کارشناس در شبکه فاکس اسپورتس پشت سر گذاشت و اظهارنظری جنجالی انجام داد که بلافاصله به بحث و جدلهای فراوانی دامن زد.
او فاش کرد که در این تورنمنت از کشور زادگاهش حمایت نخواهد کرد، بلکه طرفدار کرواسی است. زلاتان با همان لحن رک و صریح همیشگیاش اعتراف کرد: «من ریشههایی در کرواسی دارم، به همین دلیل در این تورنمنت از آنها حمایت میکنم.» و به این ترتیب خود را از تیم ملی سوئد متمایز کرد.
پیشبینیهای جنجالی ایبرا برای گروه L
مهاجم سابق دنیای فوتبال که در سال ۲۰۲۳ پس از دوران حرفهای درخشان شامل حضور در ۹ باشگاه و تجربه دو جام جهانی در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ از فوتبال خداحافظی کرد، مأموریت تحلیل بازیهای گروه L را بر عهده داشت؛ گروهی که تیمهای انگلیس، کرواسی، غنا و پاناما در آن به رقابت میپردازند.
ابراهیموویچ معتقد است که نبرد اصلی و واقعی در این گروه میان انگلیسیها و کرواتها خواهد بود و شانس چندانی برای دو رقیب دیگر قائل نشد. او درباره تیم ملی پاناما اظهارنظر جنجالی دیگری انجام داد و گفت: «فکر میکنم آنها کیسهبوکس این گروه خواهند بود.» هرچند او در ادامه تلاش کرد لحن خود را کمی ملایمتر کند و افزود: «نمیخواهم بیاحترامی کنم، اما شرایط برای آنها واقعاً سخت است.»
روند درخشان کرواسی در ادوار جام جهانی
انتخاب کرواسی از سوی ابراهیموویچ بیدلیل و تصادفی نیست؛ این کشور حوزه بالکان از یک چرخه کاملاً موفقیتآمیز شامل نایبقهرمانی در سال ۲۰۱۸ و کسب مقام سومی در سال ۲۰۲۲ میآید و اکنون به دنبال تکرار درخشش و نقشآفرینی خود در ایالات متحده است. برنامه بازیهای آنها در گروه L بسیار فشرده و سخت خواهد بود؛ کرواتها در تاریخ ۱۷ ژوئن در دالاس به مصاف انگلیس میروند، سپس در ۲۳ ژوئن در تورنتو با پاناما روبرو میشوند و در نهایت در ۲۷ ژوئن در فیلادلفیا به کار خود در مرحله گروهی مقابل غنا پایان میدهند.