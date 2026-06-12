رکورد تاریخی کینیونس پس از گلزنی برابر آفریقای جنوبی

به گزارش ایلنا، تیم ملی مکزیک با پیروزی برابر آفریقای جنوبی در ورزشگاه استادیو آزتکا و در جریان دیدار افتتاحیه جام جهانی دست به تاریخ‌سازی بزرگی زد. ال‌تری سرانجام برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد بازی افتتاحیه تورنمنت را با برد پشت سر بگذارد و جشن و پایکوبی را در خانه آغاز کند. خولیان کینیونس، زننده گل اول بازی، پس از توپ‌ربایی بی‌نقص اریک لیرا، با یک ضربه تمام‌کننده تماشایی، ورزشگاه کولوسو د سانتا اورسولا را غرق در شادی و هیجان کرد.

گل او علاوه بر اینکه ال‌تری را پیش انداخت، این ستاره را در گروه برگزیده‌ای از بازیکنان قرار داد که افتخار ثبت اولین گل یک دوره جام جهانی را به نام خود کرده‌اند.

کینیونس به لیستی مملو از نام‌های تاریخی پیوست

در سال ۲۰۲۲، انر والنسیا در جریان پیروزی دو بر صفر اکوادور مقابل کشور میزبان، قفل دروازه‌ها را باز کرد. در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، یوری گازینسکی مسئولیت افتتاح تورنمنت را در برد پرگل میزبان مقابل عربستان سعودی بر عهده داشت. در برزیل ۲۰۱۴، مارسلو اولین گل جام را به ثمر رساند، هرچند که آن گل یک گل به خودی بود؛ هرچند در نهایت برزیلی‌ها مقابل کرواسی کامبک زدند تا پیروزی را از آن خود کنند.

در سال ۲۰۱۰، شابالالا با یک شوت تماشایی و یک شادی گل نمادین و ماندگار ظاهر شد. اکنون و در این دوره از جام جهانی علیه آفریقای جنوبی، خولیان کینیونس صحنه را تصاحب کرد و لحظه فراموش‌نشدنی دیگری را رقم زد. در سال ۲۰۰۶، این فیلیپ لام بود که تورنمنت را با یک گل فوق‌العاده زیبا در برابر کاستاریکا آغاز کرد. در سال ۲۰۰۲، یکی از خاطره‌انگیزترین گل‌ها به بابا بوبا دیوپ تعلق داشت؛ جایی که سنگال با شکست دادن فرانسه، مدافع عنوان قهرمانی، جهان را شگفت‌زده کرد. در سال ۱۹۹۸ نیز سزار سامپایو تورنمنت فرانسه را با گلزنی در برابر اسکاتلند کلید زد.

در سال ۱۹۹۴، یورگن کلینزمن جام جهانی ایالات متحده را پس از اشتباه فاحش دروازه‌بان بولیوی افتتاح کرد. در سال ۱۹۹۰، یک گل تاریخی دیگر فرارسید: فرانسوا اومام بییک در ایتالیا بالاتر از همه به پرواز درآمد تا نری پومپیدو را که او نیز مرتکب اشتباه شده بود، مغلوب کند و یک پیروزی تاریخی را برای کامرون در برابر آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جهان رقم بزند.

گل‌های افتتاحیه که تاریخ جام جهانی را نوشتند

در مکزیک ۱۹۸۶، آلساندرو آلتوبلی جام جهانی مکزیک را با باز کردن دروازه بوریسلاو میهایلوف در استادیو آزتکا آغاز کرد. در سال ۱۹۸۲، یک بار دیگر مدافع عنوان قهرمانی سقوط کرد: آرژانتین به بلژیک باخت و بازیکن مسئول گل افتتاحیه، اروین فاندنبرگ بود.

در سال ۱۹۷۸، برنارد لاکومب اولین کسی بود که گلزنی کرد، هرچند یک نکته جالب وجود داشت: دیدار افتتاحیه رسمی بین آلمان غربی و لهستان بدون گل پایان یافته بود. تا اینکه در مسابقه دوم، لاکومب قفل دروازه‌ها را در شکست فرانسه مقابل ایتالیا باز کرد.

در سال ۱۹۷۴، پاول برایتنر مقابل شیلی گلزنی کرد. این ستاره آلمانی همچنین این امتیاز ویژه را دارد که در فینال آن تورنمنت نیز گلزنی کرد تا به یکی از معدود بازیکنانی تبدیل شود که توانسته‌اند هم در آغاز و هم در پایان یک جام جهانی گلزنی کنند.

در سال ۱۹۷۰ نیز مسابقه افتتاحیه بدون گل تمام شده بود. در جریان بازی بین پرو و بلغارستان بود که دینکو درمندژیف اولین گل جام جهانی برگزار شده در مکزیک را به ثمر رساند. برخلاف این تورنمنت، آن گل در آزتکا به ثمر نرسید، بلکه در ورزشگاه نوکمپ در لئون وارد دروازه شد.

در انگلیس ۱۹۶۶، این پله بود که جام جهانی بریتانیا را افتتاح کرد. در سال ۱۹۶۲، هکتور فاکوندو از آرژانتین این کار را انجام داد و در سال ۱۹۵۸، یک آرژانتینی دیگر به نام اورسته کورباتا این افتخار را داشت. در سال ۱۹۵۴، میلوش میلوتینوویچ یوگسلاو اولین گلزن بود، در حالی که در سال ۱۹۵۰، آدمیر جام جهانی برزیل را افتتاح کرد؛ تورنمنتی که در نهایت با تراژدی تاریخی ماراکانازو به پایان رسید.

در سال ۱۹۳۸، جوزف گواچل جام جهانی فرانسه را آغاز کرد. در سال ۱۹۳۴، ارنستو بلیس از آرژانتین اولین گل تورنمنت را به ثمر رساند، در حالی که اولین گل تاریخ جام جهانی توسط لوسین لورن فرانسوی، در پیروزی چهار بر یک فرانسه مقابل مکزیک به ثمر رسیده بود.

اکنون و پس از تقریباً یک قرن، مکزیک این افتخار را داشت که گلزنی در خانه را آغاز کند و خولیان کینیونس وارد لیستی شد که تنها به تعداد انگشت‌شماری از بازیکنان اختصاص دارد: بازیکنانی که اولین صفحه از کتاب یک جام جهانی را ورق می‌زنند.

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