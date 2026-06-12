به گزارش ایلنا، وجود هزاران صندلی خالی، آن هم دقیقاً در دومین مسابقه از این تورنمنت بزرگ، بار دیگر علامت سؤال‌های فراوانی را پیرامون قیمت‌گذاری بلیط‌های فیفا برای این ویترین مجلل جهانی ایجاد کرد. در این مسابقه، کره جنوبی موفق شد در یک نبرد جذاب و دیدنی از گروه A، با نتیجه دو بر یک جمهوری چک را در گوادالاخارا شکست دهد.

در میان جنجال‌های فراوانی که پیرامون قیمت بلیط‌های جام جهانی به پا شده است—جایی که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در کنفرانس مطبوعاتی خود در آستانه آغاز تورنمنت از سیاست قیمت‌گذاری پویا دفاع کرده بود—هزاران صندلی خالی سرخ‌رنگ در سراسر این مسابقه در ورزشگاه استادیو آکرون به چشم می‌آمد.

در همین راستا، روز جمعه یک سخنگوی فیفا در پاسخ به نشریه ایندپندنت اعلام کرد: «آمار رسمی تماشاگران حاضر در ورزشگاه، منعکس‌کننده تعداد بلیط‌های اسکن‌شده و تماشاگرانی است که در محوطه استادیوم حضور یافته‌اند، نه ارزیابی‌های چشمی از صندلی‌های اشغال‌شده در یک لحظه خاص از مسابقه. فیفا به طور فشرده با مسئولان ورزشگاه و تیم‌های بلیط‌فروشی همکاری می‌کند تا تضمین کند تمام ارزیابی‌ها و آمارهای منتشرشده بر اساس داده‌های عملیاتی تاییدشده باشند.»

او در ادامه افزود: «لطفاً به این نکته توجه داشته باشید که در جریان مسابقه دیشب در گوادالاخارا، تعداد زیادی از هوادارانی که بلیط تهیه کرده بودند، به جای اینکه در طول بازی روی صندلی‌های اختصاص‌یافته خود بنشینند، در راهروها و محوطه‌های عمومی استادیوم به صورت ایستاده تماشاگربازی بودند.»

فیفا در هفته‌های اخیر تصمیم گرفت قیمت‌ها را برای برخی از ۱۰۴ مسابقه این تورنمنت کاهش دهد، اما بر اساس گزارش‌ها، حدود ۱۸۰ هزار بلیط همچنان پیش از آغاز تورنمنت در پورتال‌های رسمی بازفروش فیفا فهرست شده باقی مانده بود.

سیاست قیمت‌گذاری فیفا به گونه‌ای بوده است که ارزان‌ترین بلیط استاندارد برای مسابقه فینال به رقمی حدود ۵۷۸۵ دلار رسیده و قیمت برخی از بلیط‌ها حتی پنج‌رقمی هم شده است.

این موضوع سایه سنگینی بر روند آماده‌سازی تورنمنت انداخته است؛ آن هم در شرایطی که فیفا حتی مدعی شده بود بیش از ۵۰۰ میلیون درخواست رزرو بلیط دریافت کرده است.

دفاع اینفانتینو از قیمت‌های نجومی بلیط‌ها بر این باور استوار بود که جام جهانی فوتبال رویداد بسیار بزرگ‌تری نسبت به فینال NBA است؛ مسابقاتی که خود شاهد قیمت‌های گزافی برای سری فینال میان تیم‌های نیکس و اسپرز بوده است.

جنجال بلیط‌های نجومی و ورود سیاستمداران به پرونده فیفا

سیاستمداران در نیویورک و نیوجرسی پس از ادعاهایی مبنی بر اینکه هواداران به دلیل قیمت‌ متغیر بلیط‌ها توسط فیفا دچار سردرگمی شده‌اند، تحقیق و تفحص رسمی را در این زمینه آغاز کرده‌اند.

شکایات مطرح‌شده بیشتر بر عدم شفافیت در خصوص زمان انتظار در صف‌های آنلاین و قیمت‌های نهایی که هواداران در صورت موفقیت باید پرداخت کنند، متمرکز شده است.

با وجود اینکه این مسابقه نتوانست به ظرفیت کامل استادیوم دست پیدا کند، اما اتمسفر و جو بازی با حضور هواداران کره جنوبی و جمهوری چک که در طول مسابقه صدایشان شنیده می‌شد، بسیار زنده و پرشور باقی ماند. لادیسلاو کریچی ابتدا جمهوری چک را پیش انداخت، اما در ادامه هوانگ این بئوم گل تساوی را به ثمر رساند و اوه هیون گیو گل پیروزی‌بخش کره‌ای‌ها را وارد دروازه کرد.

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