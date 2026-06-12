به گزارش ایلنا، توماس پارتی، ستاره ۳۲ ساله تیم ملی غنا، دیدار افتتاحیه کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر پاناما را از دست داد. دولت کانادا با درخواست ویزای این بازیکن مخالفت کرده و به همین دلیل او امکان سفر به تورنتو برای همراهی تیم ملی کشورش را نخواهد داشت.

غنا قرار است روز چهارشنبه در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مصاف پاناما برود، اما پارتی در این مسابقه حضور نخواهد داشت. هافبک سابق آرسنال با هفت فقره اتهام تجاوز و یک فقره اتهام آزار جنسی از سوی پلیس متروپولیتن لندن مواجه است. او تمامی این اتهامات را رد کرده و خود را بی‌گناه دانسته است.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در بیانیه‌ای اعلام کرد:«فیفا تأیید می‌کند که توماس پارتی قادر نخواهد بود از محل اردوی تیم ملی غنا در بوستون آمریکا به کانادا سفر کند، زیرا درخواست ویزای او از سوی دولت کانادا رد شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است:«فیفا در فرآیندهای مهاجرتی کشورهای میزبان، از جمله بررسی و صدور ویزا، هیچ نقشی ندارد. همانند رویدادهای قبلی فیفا، تصمیم نهایی درباره صدور ویزا و اجازه ورود افراد بر عهده دولت میزبان است.»

پارتی که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ برای آرسنال بازی می‌کرد، اکنون عضو باشگاه ویارئال اسپانیا است. او تاکنون ۵۷ بار پیراهن تیم ملی غنا را به‌تن کرده و در آخرین دیدار تدارکاتی این تیم مقابل ولز در دوم ژوئن نیز به میدان رفت.

در حالی که کاروان غنا خود را برای سفر از محل اردو در رود آیلند به کانادا آماده می‌کند، این هافبک باتجربه اجازه همراهی تیم را نخواهد داشت. فدراسیون فوتبال غنا تاکنون واکنشی رسمی به این موضوع نشان نداده است.

ماه گذشته نیز تأیید شد که دادگاه رسیدگی به پرونده پارتی که قرار بود در ماه نوامبر در دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک لندن برگزار شود، به هشتم ژوئن ۲۰۲۷ موکول شده است. این بازیکن پیش‌تر در دادگاه حاضر شده و تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده بود.

او در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است و طبق شرایط تعیین‌شده، اجازه هیچ‌گونه تماس با افرادی که در این پرونده به‌عنوان شاکی معرفی شده‌اند را ندارد. همچنین جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای دوم اکتبر برنامه‌ریزی شده است.

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